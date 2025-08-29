ING'den Türkiye'ye ilişkin enflasyon, büyüme ve faiz beklentisi

Hollanda merkezli çok uluslu bankacılık kurumu ING Global, eylül ayında 2026-2028 Orta Vadeli Program'ın (OVP') açıklanacağını, bunun da yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

ING'nin raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) 300 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

BÜYÜME TAHMİNİ

Enflasyon faiz ve büyüme beklentilerine yer verilen raporda, Türk ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3,8 büyüdüğünü tahmin edildi.

FAİZ TAHMİNİ

Raporda, TCMB'den Eylül'de 300 baz puan faiz indirimi beklentisi yer alırken, ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 32,3 olduğu öngörüldü.

ENFLASYON TAHMİNİ

Ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 1,5 ile konsensüsün altında kaldığını ve yıllık enflasyonun bir ay önceki yüzde 33,5 seviyesinden yüzde 32,2'ye gerilediğini tahmin ediliyor.