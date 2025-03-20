İngiltere, İsveç ve İsviçre faiz kararını verdi

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Bugün üç önemli merkez bankası politika faizini açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,5'te sabit tuttuğunu bildirdi.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 8 üyenin politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutma, bir üyenin de yüzde 4,25'e düşürme yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

İSVEÇ MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), indirimlere ara vererek politika faizini sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunun politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25'te tutmaya karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, “Banka, politika faizinin bir süre bu seviyede kalacağını değerlendirmektedir. Enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümünün gerektirmesi halinde harekete geçilecek.” denildi.

BELİRSİZLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Özellikle ABD kaynaklı ticaret çatışması ve hızla değişen güvenlik durumu nedeniyle yurt dışındaki belirsizliğe dikkat çekilen açıklamada, "Ekonomik gelişmeler açısından önemli olan, ticaret politikasının yeniden şekillenmesi ve değişen güvenlik durumunun ardından Avrupa'da savunma harcamalarındaki güçlü artıştır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, iç talep, yatırım ve artan savunma harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin de önemli bir belirsizliğin söz konusu olduğu belirtildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Bankanın açıklamasında, “Yılın başında enflasyonda yaşanan yükseliş geçici olarak değerlendirilmektedir. Ancak Yönetim Kurulu, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesine yol açabilecek bulaşıcı etkiler konusunda ihtiyatlı davranmaktadır.” denildi.

İsveç Merkez Bankası enflasyonun bu yıl yüzde 2 ila yüzde 3 arasında gerçekleşmesini bekliyor.

İSVİÇRE MERKEZ BANKASI FAİZİ 25 BAZ PUAN DÜŞÜRDÜ

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini, ekonomiye destek için beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürdü.

Piyasadaki beklenti de faizin 25 baz puan indirileceği yönündeydi.

BEŞİNCİ İNDİRİM

Bugünkü faiz indirimi, Mart 2024’ten bu yana art arda beşinci indirim oldu.

SNB, Mart 2024’te koronavirüs sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu.

SNB açıklamasında, enflasyon görünümün yakından izlendiği belirtilerek, “Bugünkü faiz ayarlamasıyla SNB, düşük enflasyonist baskı ve enflasyona yönelik artan aşağı yönlü riskler göz önüne alındığında parasal koşulların uygun kalmasını sağlamaktadır.” ifadesi kullanıldı.

İsviçre'nin ekonomik görünümünün önemli ölçüde daha belirsiz hale geldiği aktarılan açıklamada, "Dünya genelinde artan ticaret ve jeopolitik belirsizlikler karşısında, yurt dışındaki gelişmeler ana riski oluşturmaya devam etmektedir." denildi.

EN DÜŞÜK ENFLASYONLU ÜLKELERDEN BİRİ

İsviçre, şubattaki yüzde 0,3 ile büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

SNB, enflasyonun yüzde 0 ile 2 arasında seyretmesini hedefliyor. Banka, gerekirse döviz piyasasında aktif olmaya hazır olduğunu da belirtti.