İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey: Firmaların fiyatları artırması, daha fazla faiz anlamına gelir BoE Başkanı Andrew Bailey, "Tüm fiyatlar enflasyonu yenmeye çalışırsa, kendini tekrarlayan yurt içi enflasyonla karşılaşırız" dedi. Bailey, faiz artışı konusunda tehdit niteliğinde uyarıda bulundu.

Haber Merkezi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,25’e çıkardı.

Söz konusu artış, 2008'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Artışa gerekçe olarak, enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacı gösterildi.

Esnafa fiyat artışı uyarısı

BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, esnafın fiyat artışından kaçınmasını istedi.

Bailey, hayat pahalılığındaki artışların yaz başlarında keskin bir şekilde yavaşlayacağına inandığını da dile getirdi. BBC'ye konuşan Bailey, şunları dile getirdi:

"Daha yüksek enflasyonun kimseye faydası yok"

Tüm fiyatlar enflasyonu yenmeye çalışırsa, o zaman kendini tekrar etmeye başlayacak olan yurt içi enflasyonla karşılaşırız. Daha yüksek enflasyon kimseye fayda sağlamaz. Özellikle toplumda en kötü durumda olanlara zarar verir.

"Fiyatlar enflasyon mevcut seviyelerde kalmayacak şekilde belirlenmeli"

Bailey, şirketlerin, fiyatları enflasyonu mevcut seviyelerde tutmayacak şekilde belirlemesi gerektiğinin altını çizdi. Aksi halde halkın aleyhine bir durumun ortaya çıkacağı, bunun da daha yüksek faiz oranlarıyla sonuçlanabileceği konusunda uyardı.

BoE Başkanı ayrıca, şirketlerin vurgunculuk yaptığına dair kanıt görmediğini de ifade etti.

İngiltere'de rekabet endişesi

Ancak The Guardian'ın aktardığına göre, diğer politika yapıcılar, pandemi ve Brexit'ten sonra işletmelerin Avrupa'da daha az rekabetle karşı karşıya kalmasından endişe ediyor. Bunun da İngiltere'yi enflasyona daha yatkın hale getirdiği düşünülüyor.

"Yüksek ücret artışına karşı çıktı, şimdi fiyatların yükselmesini istemiyor"

Aynı haberin devamında şöyle denildi: