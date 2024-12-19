İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

AA

İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,75 seviyesinde tuttuğunu açıkladı.

Enflasyonda kalıcılık sinyallerinin görüldüğü İngiltere'de politika faizi sabit kaldı.

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,75 seviyesinde tuttu.

Karara üç üye muhalefet etti. Karşı oy kullanan üç üye 25 baz puanlık indirim taraftarıydı.

ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2

Karar metninde "Enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesi gerekecek" ifadeleri kullanıldı.

"KADEMELİ FAİZ İNDİRİMİ"

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, geleceğe yönelik faiz indirimleri için kademeli bir yaklaşıma işaret etti.

Son gelen veriler ülkede ücretlerin tahminlerden fazla yükseldiğine işaret ederken, yıllık enflasyon da sekiz ayın en yüksek seviyesine yükselmişti.