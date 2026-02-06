İngiltere ve ABD'den kritik minerallerde iş birliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere ve ABD, kritik mineraller alanında, bugüne kadar olanlardan daha yakın iş birliğine girdi.

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Washington'da imzalanan anlaşma ile ilgili bilgi verdi.

Bu açıklamaya göre, İngiltere ve ABD, kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlamak ve yatırımları teşvik etmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

"ANLAŞMANIN İNGİLTERE'DEKİ İŞLETMELERE DESTEK VERMESİ BEKLENİYOR"

Bu anlaşmanın İngiltere'deki işletmelere destek sağlaması beklenirken iki ülke, kritik minerallerin tedarikini güvence altına almayı amaçlıyor.

Anlaşmanın içeriğinde, madencilik ve işleme gibi alanlarda daha fazla özel sektör yatırımı yapılmasına olanak sağlaması hedefleniyor.

Her iki ülkede otomotiv, savunma ve temiz enerji gibi önemli sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik minerallerin sağlanması amaçlanıyor.

KRİTİK MİNERALLER STRATEJİSİ ADIMI

ABD ile imzalanan bu mutabakat zaptı, İngiltere'nin geçen yıl kasımda açıkladığı Kritik Mineraller Stratejisi'nin bir parçası olarak görülüyor.

İngiltere bu kapsamda, 2035'e kadar herhangi bir kritik mineral ihtiyacının yüzde 60'ından fazlasının tek bir ülkeden ithal edilmemesini sağlayacak bir strateji izliyor.