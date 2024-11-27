İngiltere'de bir kişi piyangodan 177 milyon sterlin ikramiye kazandı

AA

İngiltere'deki piyangodan elde edilen 177 milyon sterlin; 7 milyar 747 milyon 290 bin TL lira ediyor. Paranın büyüklüğünü anlatmak için bu mebla ile İstanbul'un Beşiktaş ilcesinde 20 milyar lira olan bir daireden toplam 389 adet alınabileceğini söyleyebiliriz.

Bir örnek daha vermek gerekirse bu miktar ile 1.077 sıfır Jaguar alınabilinir.

EuroMillions yetkilileri 7, 11, 25, 31 ve 40 numaralarının yanı sıra şans yıldızları olarak 9 ve 12 numaralarının, bilet sahibine büyük ikramiyeyi kazandırdığını açıkladı.

TİMES'IN ZENGİNLER LİSTESİNDEKİ ÜNLÜLERİ GERİDE BIRAKTI

Piyangodan 177 milyon sterlin kazanan kişi, Sunday Times'ın Zenginler Listesi'ne göre 175 milyon sterlin değerinde servete sahip ünlü isimler Harry Styles ve ağır sıklet boksör Anthony Joshua'yı geride bıraktı.

MİLLİ PİYANGO ZENGİNLER LİSTESİ'NDE ÜÇÜNCÜ SIRA

Piyangonun operatörü Allwyn'de Başdanışman Andy Carter, kazananı tebrik ederek "İngiltere'den bir bilet sahibinin tam 177 milyon sterlinlik EuroMillions büyük ikramiyesini kazanması, gerçekten inanılmaz. Bu kazanç, onları Milli Piyango Zenginler Listesi'nde üçüncü sıraya taşıdı." dedi.

"NOEL ÖNCESİNDE İKRAMİYEYİ ÖDEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Carter, kazanana Noel öncesinde ikramiyeyi ödemek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

PİYANGO, AVRUPA ÇAPINDA 9 ÜLKEDE OYNANIYOR

EuroMillions, Avrupa çapında 9 ülkede oynanan ve büyük ikramiyeleriyle dikkati çeken popüler piyango oyunu olarak biliniyor.

DAHA ÖNCEKİ TALİHLİLER

İngiltere'den ismi açıklanmayan bir bilet sahibi, Temmuz 2022'de 195 milyon sterlinlik, rekor EuroMillions ikramiyesini kazanarak milli piyango tarihinin en büyük kazananı olmuştu. Gloucester'dan Joe ve Jess Thwaite çifti de 10 Mayıs 2022'deki çekilişte 184,2 milyon sterlin kazanarak ülke tarihindeki en büyük ikinci ikramiyeyi kazanmıştı.