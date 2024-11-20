İngiltere'de ekim enflasyonu yüzde 2,3'e yükseldi

Haber Merkezi

İngiltere'de enflasyon, enerji maliyetleri nedeniyle beklentinin üzerinde artarak ekim ayında yıllık yüzde 2,3'e çıktı.

İngiltere’de enflasyon, İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2,2’lik hedefinin üzerine çıkarak tahminleri aştı.

Buna göre ülkede TÜFE, ekimde yıllık yüzde 2,3 artış gösterdi.

AYLIK YÜZDE 06 YÜKSELİŞ

İngiltere'de TÜFE, ekimde aylık ise yüzde 0,5’lik artış beklentisinin aksine yüzde 0,6 yükseldi.

HİZMET ENFLASYONU

BOE tarafından iç baskı belirtileri açısından yakından izlenen hizmet enflasyonu, BOE tahminleriyle uyumlu olarak ve eylül ayındaki yüzde 4,9'dan yüksek olarak yüzde 5 seviyesinde kaldı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Öte yandan İngiltere'de çekirdek TÜFE, ekimde yıllık yüzde 3,3 arttı. Beklenti yüzde 3,1 artış göstermesi yönündeydi.

ENERJİ FİYATLARININ ETKİSİ

BOE, genişlemeci bir bütçenin geçen yılki enerji fiyatlarındaki düşüşün yıllık hesaplamalardan düşmesiyle oluşan enflasyonist etkiye eklenmesiyle oranın gelecek yılın üçüncü çeyreğine kadar neredeyse yüzde 3'e ulaşmasını bekliyor.