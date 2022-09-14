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    İngiltere'nin enflasyonu ağustosta yüzde 9,9 oldu

    İngiltere İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere'de TÜFE ağustosta yüzde 9,9 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
    • 14.09.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 10:18
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    İngiltere'nin enflasyonu ağustosta yüzde 9,9 oldu

    Rusya-Ukrayna savaşının etkisi ile artan enerji ve gıda fiyatları, İngiltere üzerinde yüksek enflasyon sarmalına neden olmuştu.

    İngiltere tüketici fiyatları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarken bu rakam, temmuzda yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmişti.

    Enflasyon beklentilerin altında kaldı

    Reuters anketine katılan ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 10,2 seviyesine yükseleceğini tahmin etmişti.

    Motor yakıtı maliyetlerinin aşağı yönlü baskısı etkin oldu

    İngiltere İstatistik Ofisi, motor yakıtı maliyetlerinin aşağı yönlü baskısının, enflasyondaki yavaşlamanın temel sebebi olduğunu açıkladı.

    İngiltere nin enflasyonu ağustosta yüzde 9,9 oldu #1

    İngiltere Merkez Bankası rahatladı

    TÜFE verisi, gelişmiş ülkeler arasında en yüksek enflasyon seviyesiyle mücadele eden İngiltere Merkez Bankası'nın üzerindeki baskıyı hafifletti.


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