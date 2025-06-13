İnşaat maliyetlerindeki artış 54 ayın en düşüğe geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, inşaat maliyet endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,67 oldu.

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış nisanda yüzde 22,69'a gerilerken, bu veri son 54 ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti.

Nisanda aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,01, işçilik endeksi yüzde 1,07 arttı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi yüzde 31,82 artış gösterdi.

SON 54 AYIN EN DÜŞÜK ARTIŞI

İnşaat maliyetlerindeki genel artış ise nisanda yıllık bazda yüzde 22,69 olarak gerçekleşti. Bu veri son 54 ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti.

Maliyet artışlarının bundan önce daha düşük görüldüğü son ay yüzde 19,49 ile Ekim 2020 idi.

MALİYETLER EYLÜL 2022'DE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

Mayıs 2020'de yüzde 5,8 ile tarihi dip noktasını gören inşaat maliyetleri, daha sonra yükselişe geçmiş ve Eylül 2022'de yüzde 119,83 ile zirve yapmıştı.

Sonrasında düşüşe geçen endeks Haziran 2024'ten (yüzde 66,12) bu yana hızlı düşüş gösterdi.

Nisanda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) de yıllık yüzde 32,9 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 olmuştu.

İnşaat maliyetlerindeki artış söz konusu ayda her iki rakamın da altında kaldı.

"ARTIŞ HIZINDAKİ AZALMA DEVAM EDECEK"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kaldığını belirterek, inşaat maliyetlerinin üzerinde seyrettiğini söyledi.

KONUT FİYATLARI DA İNŞAAT MALİYETİ ORANINDA GERİLEMELİ

Büyükduman, "Reel olarak konut fiyatları geriliyor ama reel inşaat maliyetleri konut fiyatlarından daha çok geriliyor. Konut fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalabilir ancak inşaat maliyetlerinin üzerinde kaldıysa bu durum müteahhitlerin kâr marjının yükseldiği anlamına geliyor. Bu durum yeni inşaat başlangıçlarına teşvik eder. Yani ruhsat sayıları önümüzdeki dönemde artabilir. İnşaat maliyetlerindeki artış hızındaki yavaşlama devam edecektir." ifadelerini kullandı.