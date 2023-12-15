İç giyimde değişim rüzgarı: Konfor, kalite ve stil ön planda İç giyim sektöründe yeni trend "rahatlık". Sektörün yöneticileri, gelişen yaşam koşulları ile birlikte iç giyim tercihlerinin de değiştirini aktardı.

DHA

Yerli iç giyim markaları iç çamaşırı seçiminde tüketicilerin beklentileri global çapta benzerlik gösterdiğini belirtiyor.

Verilen bilgilere göre, konfor, kalite, dayanıklılık ve stil gibi temel unsurlar hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli kriterler olarak öne çıkıyor.

Sektör, tüketici alışkanlıklarını ve beklentilerini sürekli olarak takip ediyor, üretimde de farklı vücut tiplerine odaklanıyor.

Sektör temsilcileri, kullanıcıların konforunu artıran, destekleyici ve hareket özgürlüğü sağlayan ürünler öne çıktığını aktarıyor.

Siyah, beyaz, kırmızı ve bej renkler hakim

Verilen bilgilereg öre, güncel moda trendlerini yansıtan estetik ve şık iç çamaşırlarında minimalist tasarımlar tercih edilecek. Siyah, beyaz, kırmızı ve bej gibi renkler popülerliğini sürdürecek.

Kumaş seçimi ve dikiş kalitesi önemli

Dikiş teknikleri, ürünlerin kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Yumuşaklık, esneklik ve nefes alabilirlik konusunda kumaş seçimine özen gösteriliyor. Genel olarak nem emici, antibakteriyel, termal özelliklere sahip malzemelerin kullanılıyor.

İç giyimciler de daha çevre dostu malzemeler kullanmaya yöneldi.

Sektörden, Rusya, Ortadoğu ve birçok Avrupa ülkesine ihracat yapılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)