İnternetten gümrüksüz alışveriş kaldırılabilir

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından internet üzerinden yapılan gümrüksüz alışverişin tamamen kaldırılmasını değerlendiriyor. Şu anda 30 euro olan gümrüksüz limit, kargo dahil edildiğinde 27 euro olarak uygulanıyor.

VERGİLER ALIŞVERİŞE EKLENECEK

Limit sıfırlanırsa, yurt dışından yapılan her alışveriş üzerine mevcut tarifeyle birlikte KDV ve ÖTV gibi vergiler de eklenecek.

YERLİ ÜRETİCİLER TALEP ETTİ

Çin merkezli satış sitelerinin hızlı büyümesiyle birlikte yurt dışından yapılan alışverişler, yerli üreticilerin şikayetleri sonrası Ticaret Bakanlığı tarafından ciddi şekilde ele alındı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN BENZER ADIM

Avrupa Birliği de 150 euro muafiyetini 2028 yılına kadar kaldırmayı planlıyor. Türkiye’de de buna paralel olarak 30 euroluk gümrüksüz alışveriş limiti sıfırlanabilir.

UYGULAMANIN DETAYLARI

6 Ağustos 2024’te gümrüksüz sınır 150 Euro’dan 30 euroya düşürüldü.

2024 Aralık ayında kargo maliyetlerinin de dahil edilmesiyle limit 27 euroya çekildi. Her siparişe ayrıca 3 euro kargo bedeli ekleniyor.

Hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye’ye gönderilen ve ticari nitelik taşımayan ürünler, AB ülkelerinden geliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi.

4760 Sayılı ÖTV Kanunu kapsamında bazı özel ürünlerde ise yüzde 20 oranında maktu vergi uygulanıyor.