IPARD III Programı hibeleriyle 70,3 milyon euroluk yatırım yapıldı

AA

Türkiye için tarım üretim büyük önem taşırken, gıda ihracatı açısından da küresel ölçekte yakından takip ediliyor ve çeşitli projelerde de destekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı TKDK'nın yürüttüğü IPARD III Programı kapsamında, bugüne dek 319 projeye 42 milyon euro hibe verildi, toplam 70 milyon euroluk yatırım hayata geçirildi.

TKDK tarafından 2011'den beri IPARD Programı uygulanıyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı çerçevesinde, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektördeki girişimciler destekleniyor.

TÜRKİYE İLK SIRADA

Türkiye, IPARD I ve IPARD II programları fon kullanım oranlarındaki başarısıyla AB'ye aday ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Geçen yıla kadar 42 ilde uygulanan programla hayata geçirilen AB standartlarındaki yatırımlar, kırsal kesimde ciddi bir talep oluşturdu.

81 İLDE UYGULANIYOR

Çalışmalar sonucunda, geçen yıl uygulanmaya başlanan IPARD III Programı 81 ile yaygınlaştırıldı.

Bu dönemde Türkiye'nin ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltilerek, 2024'ten itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak programın toplam bütçesi 555 milyon eurodan 785 milyon euroya yükseltildi.

70 MİLYON 334 BİN 987 EUROLUK YATIRIM

IPARD III kapsamında bugüne kadar 319 projeye toplam 42 milyon 60 bin 909 euro hibe verildi. Bu hibeler sayesinde 70 milyon 334 bin 987 euroluk yatırım yapıldı.

251 MİLYON EURO BÜTÇELİ 5 BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKILDI

Program döneminde, başvuru inceleme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlandı. Bu çerçevede, tarımsal işletmelerin fiziki varlıkları, balıkçılık ve organik tarım gibi alanlarda toplam 251 milyon euro bütçeli 5 başvuru çağrı ilanına çıkıldı. İlk çağrıya çıkılmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçti.

BU YIL 188 MİLYON EUROLUK HİBE ÇAĞRI İLANINA ÇIKILACAK

Bu yıl için ise toplam 188 milyon euro tutarında hibe için 5 farklı kategoriden başvuru çağrı ilanına çıkılacak. Bu çerçevede, Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı için çağrı ilanına çıkılırken başvurular 2 Haziran'da başladı.

3 MİLYON EUROYA KADAR HİBE SAĞLANIYOR

IPARD III Programı çerçevesinde yatırımlara, yüzde 50-75 oranında hibe aktarılıyor.

Desteklenecek projelerin bütçe sınırları sektöre göre farklılık gösterirken, 5 bin euro ile 3 milyon euro arasında değişiyor.

TKDK tarafından kadınların ve gençlerin tarım ve kırsal alanlarda daha etkin bir şekilde yer almasını teşvik etmek ve bu kesimin ülkeye sağlayacağı ekonomik katkıyı daha da artırmak amacıyla pozitif ayrımcılık uygulanıyor.