IPARD III programında 1.079 projeye 7,2 milyar hibe verilecek

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IPARD III programı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülüyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı çerçevesinde, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektörde girişimciler destekleniyor.

FON KULLANIM ORANLARINDA TÜRKİYE İLK SIRADA

TKDK tarafından 2011'den beri uygulanan IPARD Programında Türkiye, IPARD I ve IPARD II Programları fon kullanım oranlarının başarısı ile AB'ye aday ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Verilen desteklerle, ülkede tarım-sanayi entegrasyonunun gelişmesine, katma değeri yüksek üretim altyapısının güçlenmesine ve yeni istihdam alanları oluşmasına önemli katkılar sağlanıyor.

ARTAN TALEPLER KAPSAMI GENİŞLETTİ

Geçen yıla kadar 42 ilde uygulanan IPARD Programı ile hayata geçen AB standartlarındaki yatırımlar, kırsalda ciddi bir talep oluşturdu.

Türkiye ve AB arasında yapılan görüşmeler neticesinde, geçen yıl uygulanmaya başlanan IPARD III Programı'nın coğrafi kapsamı genişletilerek 81 ile yaygınlaştırıldı.

BÜTÇE YÜKSELTİLDİ

Bu dönemde Türkiye'nin ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltilerek, 2024'ten itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak IPARD-III Programı'nın toplam bütçesi 555 milyon eurodan 785 milyon euroya çıkarıldı.

251 MİLYON EURO BÜTÇELİ 5 BAŞVURU ÇAĞRI İLANINA ÇIKILDI

Program döneminde, başvuru inceleme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlandı. Bu çerçevede, tarımsal işletmelerin fiziki varlıkları, balıkçılık ve organik tarım gibi alanlarda toplam 251 milyon euro bütçeli 5 başvuru çağrı ilanına çıkıldı. İlk çağrıya çıkılmasının üzerinden, yaklaşık bir yıl geçti.

PROJELERİN DAĞILIMI

Söz konusu projelerin dağılımına bakıldığında arıcılıkta 396, meyve-sebze işletme depolama tesisinde 177, kırsal turizm tesisinde 147, bitkisel üretimde 92, zanaatkarlık ve katma değerli ürün üretiminde 88, tarımsal makine parkında 54, süt toplama merkezinde 39, süt işletme merkezinde 32 ve diğer sektörlerde 54 proje olduğu belirlendi.

1.079 PROJEYE 7,2 MİLYAR LİRA HİBE DESTEĞİ

IPARD III Programı kapsamında bir yıl içinde gelen başvuruların değerlendirme sonucunda, şu ana kadar 1.079 proje toplam 7,2 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı. Projelerin bir kısmının tamamlanma süreci devam ederken, 337'si ile sözleşmeler imzalandı.

ÜLKE EKONOMİSİNE YATIRIM KAZANDIRILIRKEN İSTİHDAM DA SAĞLANACAK

Bu projeler hayata geçtiğinde yaklaşık 13 milyar liralık yatırım ülke ekonomisine kazandırılırken, aynı zamanda binlerce kişiye de istihdam sağlanacak.

DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN İLK 5 İL

Ülke genelinde destek almaya hak kazanan proje sayısı bakımından ilk 5 il incelendiğinde 80 ile Ordu, 56 ile Siirt, 51 ile Diyarbakır, 49 ile Şanlıurfa ve 38 ile Erzincan öne çıktı. Programın uygulanmaya başlandığı 39 ilde, destek almaya hak kazanan proje sayısı bakımından ilk 5 il ise 56 ile Siirt, 22 ile Bitlis, 15 ile İzmir, 14 ile Batman ve 14 ile Muğla olarak sıralandı.

3 MİLYON EUROYA KADAR HİBE DESTEĞİ SAĞLANIYOR

IPARD III Programı çerçevesinde yatırımlara, yüzde 50-75 oranlarında hibe destek aktarılıyor.

Desteklenecek projelerin bütçe sınırları, desteklenen sektöre göre değişmekle birlikte 5 bin euro ile 3 milyon euro arasında değişiyor.

TEŞVİK AMAÇLI POZİTİF AYRIMCILIK UYGULANIYOR

TKDK tarafından kadınların ve gençlerin tarım ve kırsal alanlarda daha etkin bir şekilde yer almasını teşvik etmek ve bu kesimin ülkeye sağlayacağı ekonomik katkıyı daha da artırmak amacıyla pozitif ayrımcılık uygulanıyor.