İpsala Ovası'nda çeltik ekimi görsel bir şölene dönüştü

AA & Ensonhaber

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan, Trakya'nın bereketli topraklarında çeltik ekim sezonunun mayıs ayı itibarıyla başladığını ve çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı.

Edirne genelinde çeltik tarımının önemli merkezlerinden biri olan İpsala Ovası’nda yaklaşık 240 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını belirten Bakan, il genelindeki toplam ekim alanının 450 bin dekara ulaştığını söyledi. Bazı bölgelerde başvuruların hâlâ sürdüğünü ifade eden Bakan, "Edirne'de çeltik ekimi yüzde 95 oranında tamamlandı, ekim sürecinin artık sonuna yaklaştık" dedi.

İlk sulamalarla birlikte çeltik bitkisinin toprakla buluştuğunu ve filizlenme sürecine girdiğini kaydeden Bakan, İpsala Ovası’nın bu dönemde adeta görsel bir tabloya büründüğüne dikkat çekti.

TOPRAK, SU VE YEŞİLİN DANSI: HALI DESENİNE DÖNÜŞEN OVA

Çeltik ekiminin görsel etkisini betimleyen Hüseyin Bakan, şu ifadeleri kullandı:

Önce kara toprak görülür, ardından tarlaları kaplayan berrak su yansır gözümüze. Daha sonra yeşil filizler ortaya çıkar ve nihayetinde sapsarı başaklarla hasat dönemine ulaşırız. Bu süreçte İpsala Ovası, sanki halı desenine bürünür gibi bir estetik sunar. Doğa burada kendi sanatını icra eder.

İpsala merkezinin yanı sıra Karpuzlu, Kumdere, Paşaköy ve Sultanköy gibi köylerde de yoğun çeltik ekimi yapıldığını belirten Bakan, tarımsal faaliyetlerin ilçenin geneline yayıldığını vurguladı.

KURAKLIKLA MÜCADELEDE UMUT ÇAKMAK BARAJI

Son iki yılda yaşanan kuraklığın üreticileri oldukça zorladığını dile getiren Bakan, alınan önlemlerle bu sıkıntılı dönemin büyük ölçüde aşıldığını söyledi. Sözlerini bölge için hayati önem taşıyan Çakmak Barajı’na bağlayan Bakan, şu ifadeleri kullandı: