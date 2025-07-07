Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı yeniden başlayabilir iddiası

Bir yılı aşkın süredir kapalı olan Irak-Türkiye petrol hattına ilişkin müzakerelerde yeniden hareketlilik yaşanıyor.

Petrol gelirlerinin paylaşımı ve ihracat kontrolü konusunda Erbil ile Bağdat arasında sürdürülen temasların olumlu bir noktaya varmak üzere olduğu iddia edildi.

BAĞDAT VE ERBİL PETROL İHRACATI ANLAŞMAZLIĞINI ÇÖZMEYE YAKIN

İddiaya göre, Irak'tan Ceyhan Limanı'na 25 Mart 2023’te duran petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda Bağdat ve Erbil’in yeni bir anlaşma imzalama ihtimali yüksek.

ANLAŞMA TASLAĞINA YANIT VERECEKLER

Konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağın Erbil merkezli Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamaya göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), petrol ihracatının yeniden başlatılmasına ilişkin anlaşma taslağına dair yanıtını Irak merkezi hükümetine bugün iletecek.

Anlaşma taslağının son aşamada olduğu, bu kapsamda Erbil’in günlük üretilen yaklaşık 280 bin varil ham petrolün tamamını Bağdat'a teslim edeceği belirtildi.

Buna göre, Bağdat’ın da IKBY’nin rafinerileri ve iç tüketimi için gerekli günlük 55 bin varil ham petrol ve yakıtı sağlayacağı kaydedildi.

PETROL İHRACATININ DURMASIYLA HÜKÜMET 25 MİLYAR DOLAR ZARAR UĞRADI

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, nisan ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının durması nedeniyle IKBY’nin 25 milyar dolar zarara uğradığına ve bunun Irak hükümetinin de zararı olduğuna dikkati çekmişti.

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.