İran-İsrail gerilimi, akaryakıt zamlarına yansıyacak

Haber Merkezi

İsrail-İran gerilimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, küresel petrol piyasalarını yukarı doğru çekiyor. Türkiye’de henüz bu yükseliş pompaya tam olarak yansımamış olsa da, Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar doğrultusunda önceden planlanan zamlar devreye girdi.

Bu doğrultuda, önceki gün benzine yapılan zamı takiben bu gece motorin fiyatlarına da zam geldi.

MOTORİN FİYATLARI ARTIŞTA

13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatı 1,46 TL artırılırken, 14 Haziran Cumartesi günü motorinin litre fiyatı 1,49 TL yükseldi.

İşte bazı büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul

Avrupa Yakası:

Benzin: 48,39 TL

Motorin: 47,76 TL

LPG: 25,09 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 48,24 TL

Motorin: 47,64 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 48,64 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 48,97 TL

LPG: 24,94 TL

YENİ ZAM KAPIDA

İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası petrol fiyatları beş ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, bu artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Dünkü benzine gelen 1,46 TL’lik zammın ardından motorine de bugün 1,49 TL zam yapıldı. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sebebiyle, 17 Haziran’dan itibaren benzine ve motorine litre başına 1,70 TL’lik ek zam bekleniyor.