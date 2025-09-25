İran'da döviz ve altın kuru rekora koştu

İran'da 1 ABD doları, ocak ayının başında 70 bin tümen civarında işlem görüyordu.

Yaklaşık bir aylık süreçte döviz ve altın kurlarında ciddi yükseliş görüldü.

İran'da ağustos boyunca dolar kuru 93 bin tümen seviyelerindeydi.

Buna göre, İran'ın yerel para birimi sene başından bu yana dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.

İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden devreye girmesine sayılı günler kala ülkede döviz ve altın kurları tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

1 DOLAR 108 BİN 500 TÜMEN

Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 108 bin 500 tümene ulaştı.

BİR EURO 127 BİN 500 TÜMEN

Yeni bir rekor kıran euro ise 127 bin 500 tümenden işlem gördü.

ALTININ GRAMI 10 MİLYON 14 BİN TÜMEN

Altının gramı da ilk kez 10 milyon 14 bin tümene yükseldi.

İRAN'A NÜKLEER ANLAŞMAYI İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE TAVIR

İngiltere, Fransa ve Almanya; ABD'nin tek taraflı çekilmesinden sonra uygulanmayan 2015'teki nükleer anlaşmada yer verilen ve "snapback" olarak adlandırılan, İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip mekanizmayı 28 Ağustos'ta işletme kararı almıştı.

İRANLILAR 28 EYLÜL'Ü BEKLİYOR

"Snapback" süreci, yeni karara yol açacak son dakika bir anlaşma olmaz ya da son tarih uzatılmazsa 28 Eylül gece yarısı sona erecek ve İran'a BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe girecek.