İş dünyası: Güvenli limanlarda Türkiye kazanacak

İş dünyası temsilcileri, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yapılan girişimi değerlendirdi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yaptığı değerlendirmede "Terörsüz Türkiye" yolunda atılan adımları takdirle karşıladıklarını belirterek, bu adımlar sayesinde Türkiye'nin çok daha güvenli liman haline geleceğini ve güvenli limanlarda yarınların daha da güçlü ve büyük Türkiye'sinin inşa edileceğini aktardı.

Kazananın Türkiye olacağını vurgulayan Aydın, ayrıca Türkiye'nin bu tarihi başarısının bölgeye huzur ve barış getirerek bölgenin ticaretine, ekonomisine çok ciddi katkıları olacağını bildirdi.

NİCE KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ OLDU

Aydın, yıllardır Türkiye'nin canlarıyla, ekonomisiyle, istikrarıyla adeta kanını emen terör belasıyla yaşamak zorunda kaldığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Nice kahraman şehitlerimiz oldu. Bu bela her daim üzerimizde bir karabulut gibi dolaşıyordu. Hamdolsun son yıllarda yerli ve milli savunma sanayimizdeki hamleler ve istikrarlı yönetim sayesinde teröre geçit vermedik. Gelinen noktada Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin güçlü iradeleriyle bugün bölücü örgütün silahlarını yaktığını çok şükür görmekteyiz. İş dünyası olarak ülkemiz adına bu tablodan son derece memnuniyet duymaktayız. 47 yıl sonra gelen bu müjde için iş dünyası adına şükranlarımızı sunuyoruz. Terörsüz Türkiye ortamında kaynaklarımız daha verimli kullanılacak.

"UZUN VADELİ YATIRIMLAR ARTACAK"

Bu ortamda altyapı, enerji, turizm, tarım ve imalat sanayisine yönelik uzun vadeli yatırımlarda artış göreceğiz. Yabancı sermayenin Türkiye'ye bakış açısı değişecek. Bu noktada ayrılan bütçe eğitim, sağlık, teknoloji gibi verimlilik artırıcı alanlara daha da çok yönlendirilebilecek. Bu ortam ayrıca sosyal barışa katkı sağlayacak. İş gücü hareketliliğini artıracak ve bölgeler arası eğitim, üretim ve istihdam dengesizliklerinin giderilmesine katkı sağlayacak. Yatırım ortamındaki iyileşme, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme oranlarını da yukarı çekecektir. Neresinden bakarsanız bakın huzur ve güven ortamında kazanan Türkiye olacaktır.

"KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

Güvenli limanlarda kazananın Türkiye olacağına işaret eden Aydın, terörsüz ortamda baskıların son bulmasıyla bölgenin adeta yeniden ihya olacağını aktardı.

Aydın, "Bu, aynı zamanda bölge ülkelerinin ve halklarının da daha müreffeh olacağı anlamına gelmektedir. Buradaki siyasi başarı, iktisadi başarıyı da beraberinde getirecektir. Bölge ülkeleri arasında yatırım ve işbirlikleri daha da çok artacaktır." değerlendirmesini yaptı.