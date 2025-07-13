Türk Dünyası İş Konseyi'nden Terörsüz Türkiye sürecine destek

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli adımların atıldığı günümüzde ekonomi dünyası da gelişmelere destek veriyor.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firma sahiplerinin katılımı ile oluşturulan Türk Dünyası İş Konseyi de süreci değerlendiren bir açıklama yaptı.

"DEVLET BAHÇELİ’NİN DEVLET AKLI MİLLETİMİZİN ORTAK VİCDANIYLA BULUŞTU"

Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç, açıklamasında "Birlik ve dirliğin hakim olduğu bir Türkiye, hepimizin ortak temennisidir. Bin yıldır aynı coğrafyada kader birliği yapmış Türk ve Kürt kardeşliğini hedef alan tüm oyunların bozulduğu bu anlamlı süreçte, milletimizin birlik ve beraberliğini esas alan her türlü adımı yürekten destekliyoruz." diyerek şöyle konuştu:

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin devlet aklı, feraseti ve sarsılmaz duruşu, bu sürecin en önemli mihenk taşlarından biri olmuştur. Sayın Bahçeli’nin yıllardır çizgisinden sapmadan savunduğu milli birlik ve kardeşlik anlayışı, bugün geldiğimiz noktada milletimizin ortak vicdanıyla buluşmuş, çözümün yönünü belirlemiştir.

"TARİHSEL SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİYLE HAREKET EDEN BİR LİDER DURUŞU"

Sayın Genel Başkanımızın sağduyulu ve dirayetli yaklaşımı, sadece bu sürecin değil devlet aklının da rehberi olmuş; sürecin meşruiyetini ve güvenilirliğini güçlendirmiştir. Her zaman milletin ve devletin yanında saf tutan Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu yüksek siyasi irade, tarihsel sorumluluğunun bilinciyle hareket eden bir liderin duruşudur.

"TARİHİ SÜRECİN; TERÖRÜN SON BULDUĞU, KARDEŞLİĞİN YEŞERDİĞİ YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç, açıklamalarını, "Türk Dünyası İş Konseyi olarak, bu tarihi sürecin; terörün son bulduğu, silahların sustuğu, kardeşliğin yeşerdiği yeni bir dönemin habercisi olacağına inanıyoruz." diye sürdürerek şu ifadeleri kullandı:

Bu atmosferin oluşmasında katkısı bulunan tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunarken, özellikle Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu milli duruşu kutluyor, her zaman yanında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyoruz.

"BU ATMOSFERİN OLUŞMASINDA KATKISI BULUNAN TÜM DEVLET BÜYÜKLERİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"

Bu atmosferin oluşmasında katkısı bulunan tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunarken, özellikle Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu milli duruşu kutluyor, her zaman yanında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyoruz. İnanıyoruz ki; bu kutlu yürüyüş, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da güven ve umutla inşa edecek; gençlerimize huzurlu, güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmamıza vesile olacaktır. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, ülkemizi büyütmek ve kardeşliğimizi pekiştirmek adına üzerimize düşen her sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de taşımaya devam edeceğiz.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR