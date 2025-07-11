Devlet Bahçeli: Türkiye bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir

Türkiye, artık yeni bir sürecin kapısını aralamış durumda...

En hedeflerden birisi olan terörsüz Türkiye, resmen gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi maliyet risklerini üstlenerek ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi iradenin sonucunda terör defteri kapatılıyor.

Terörsüz Türkiye ile daha güçlü yarınlara yürünüyor ve terör örgütü silah bırakıyor.

'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla gelinen yolda, gerçekleştirilen faaliyetlerin en önemlilerinden biri yaşanıyor.

Bu kapsamda da yazılı bir mesaj paylaşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, gelişmelerin oldukça önemli olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"TÜRKİYE TERÖR MUSİBETİNDEN KURTULUŞUN EŞİĞİNDE"

Bir yanda ülkemiz diğer yanda mücavir bölgeler yepyeni ve ümit dolu bir döneme etap etap ilerleyiş ve geçiş halindedir. Türkiye mazisi yarım asra yaklaşan şiddet ve şekavetle perçinlenmiş bölücü terör musibetinden kurtuluşun eşiğindedir.



27 Şubat İmralı açıklamasıyla gündeme gelen “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”na muvafık ve müzahir şekilde bölücü terör örgütü PKK 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde 12’inci kongresini toplayarak örgütsel varlığını feshettiğini ve silahı bıraktığını ilan etmiştir.



Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür.

"DEM PARTİ SAĞDUYULU DAVRANDI"

Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır.



Bir devlet politikası halini alan “Terörsüz Türkiye” kararlılığını bidayetinden itibaren sahiplenen ve her türlü özveriyi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti süreci sonuna kadar sahiplenmiştir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ SAĞLAM HAMLELERLE MESAFE ALMIŞTIR"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bihakkın muhafaza etmiştir. Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır.



Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır.

"TÜRKİYE'MİZ VE BÖLGEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ GÜNLER YAŞANMAKTADIR"

Provokasyon ortamını canlı tutmak maksadıyla istismar, iftira ve inkar yarışına giren siyasi ve ideolojik mahiyetli çevreler yeşeren umutlar, genişleyen barış ve huzur iklimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır.



Hakikaten hem Türkiye'miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, HUZUR DOLU BİR GELECEĞİN KULVARIDIR"