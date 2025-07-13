Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında yankı buldu

Türkiye'ye karşı 40 yıldır silahlı eylemler gerçekleştiren terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki tarihi konuşması dünya basını tarafından yakından takip edildi.

"ACI DÖNEMİN SONU"

Amerikan haber ajansı Associated Press, Erdoğan'ın açıklamalarına yer vererek haberin içinde bu süreci 'acı bir dönemin sonu' olarak niteledi.

"TÜRKİYE İÇİN KAZANIM"

Fransız haber ajansı AFP, Erdoğan'ın konuşmasına yer vererek terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını Türkiye için bir kazanım olarak değerlendirdi.

"YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Times of Israel ve Jerusalem Post gibi İsrail basın organları Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakma sürecini desteklediğini ve bunun Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladığını aktardı.

"86 MİLYON VATANDAŞ KAZANDI"

Erdoğan'ın, "Türkiye kazandı, 86 milyon vatandaş kazandı" sözlerine yer veren Fransız RFI haber ajansı, PKK'nın sembolik silah bırakma törenini ve Türkiye'nin geleceğe dair stratejisini detaylandırdı.

"ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

İtalyan Quotidiano Nazionale, Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'nin bu süreci zafer olarak gördüğünü ve uzun yılların ardından önemli bir kazanım elde edildiğini ifade ettiğini yazdı.

"YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Lübnan merkezli LBCI Lebanon, Erdoğan'ın PKK'nın silah teslim sürecinin başlamasının ardından Türkiye için 'yeni bir sayfa açıldığını' söylediğini aktardı.

"TERÖRİZMİN SONA ERMESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

İran merkezli Mehr haber ajansı, Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakma sürecini 'terörizmin sona erdirilmesi yolunda önemli bir adım' olarak karşıladığını duyurdu.

"BARIŞ VE İSTİKRAR YOLUNDA"

ABD merkezli FOX 59 televizyonu, Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin başlamasının barış ve istikrar yolunda tarihi bir adım olduğunu vurguladığını kaydetti.

"YENİ DÖNEMİN KAPILARI AÇILDI"

Yunanistan merkezli Protothema gazetesi, Erdoğan’ın açıklamalarını, "Türkiye'de yeni dönemin kapıları açıldı" başlığıyla okuyucularına aktardı.

"TARİHİ EŞİK"

Bir diğer Yunan gazetesi Kathimerini de Erdoğan'ın açıklamalarını ve terör örgütü PKK'nın silah bırakmasını 'Türkiye için tarihi eşik' olarak nitelendirdi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN KAPILARI AÇILDI"

İspanyol Democrata gazetesi, Erdoğan'ın açıklamalarını, "Güçlü Türkiye'nin kapıları ardına kadar açıldı" vurgusuyla aktararak PKK'nın silah bırakma sürecini 'trajik bir dönemin kapanışı' şeklinde nitelendirdi.

"TARİHİ SÜREÇ"

Dubai merkezli Al Arabiya, Erdoğan'ın açıklamalarına yer vererek Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirtti.