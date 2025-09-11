İş dünyası temsilcileri TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekti.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan yüzde 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5'ten yüzde 39'a indirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, piyasa beklentilerinin de üzerinde bir kararla politika faizinin 250 baz puan düşürülerek yüzde 40,5 seviyesine çekildiğini belirtti.

"İŞ DÜNYASININ CANLANMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Bu kararın makroekonomik istikrarı sağlama ve dengeli bir büyüme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, "Faiz indirimi kararının, yatırım ve üretim ortamını destekleyerek iş dünyasının canlanmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Düşük faiz oranları, krediye erişimi kolaylaştırarak hem reel sektörün yatırım iştahını artıracak hem de istihdamın sürdürülebilir bir şekilde büyümesine olanak tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

"YAPISAL REFORMLAR HIZLANDIRILMALI"

Yıldırım, bu indirimlerin etkilerinin kalıcı ve olumlu olması için enflasyonla mücadele politikalarından taviz verilmemesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "TÜGİAD olarak, para politikası kararlarının yanı sıra, yapısal reformların hızlandırılmasının ve makroekonomik dengelerin sağlamlaştırılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNUN BİR GEREKLİLİK OLDUĞUNU İFADE EDİYORDUK"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugünkü toplantısında 250 baz puanlık bir indirim daha yaparak gösterge faizini yüzde 40,5 seviyesine düşürmüş oldu.

Piyasada genel olarak faiz indirimi sürecinin devam etmesi bekleniyordu ve reel sektör olarak bizler de özellikle sanayi üretiminin toparlanması adına, bunun bir gereklilik olduğunu ifade ediyorduk." açıklamasını yaptı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK GİRMEK GEREKİYOR"

Halihazırda son bir yıldır dezenflasyon sürecinin devam ettiğini anımsatan Kopuz, şunları kaydetti: