İş dünyasından OVP'ye tam destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, bugün 2026-2028 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı.

İş dünyası temsilcileri, açıklanan OVP'yi memnuniyetle karşılayarak olumlu yönde değerlendirdi.

ÇÖZÜM NOKTASINDA ÖNEMLİ AÇILIM

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bugün açıklanan OVP'nin yapısal sorunlara çözüm noktasında önemli açılım ve uygulamalar hedeflediğini gördüklerini kaydederek şu açıklamada bulundu:

"Özellikle teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası rekabetçiliği artıracak şekilde AR-GE temelli yatırımların güçlendirilmesi, yeşil dönüşüm sürecinin düşük karbonlu üretim, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi gibi uygulamalarla hızlandırılacak olması, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşümüne yönelik kabiliyet ve kapasitelerinin desteklenmesi, genç ve dinamik nüfusun yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik başta mesleki ve teknik eğitim olmak üzere eğitim sisteminin kalitesi ve iş gücüyle uyumu güçlendirilmesinin hedeflenmesi, reel sektör şirketlerinin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanabilmesi için sürdürülebilir finans araçlarının geliştirilmesi gibi hususlar başta olmak üzere, programın çok daha reformist bir bakış açısına sahip olmasını üretim hayatımız açısından önemli ve kıymetli buluyoruz."