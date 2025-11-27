İş dünyasının konuştuğu babalık davasında DNA sonucu belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İş ve magazin dünyasının gündemini bir süredir meşgul eden Raif Ali Dinçkök ile Sevinç Yıldız arasındaki 'babalık' tartışmasında yeni gelişme yaşandı.

İstanbul 15. Aile Mahkemesi’ne sunulan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen İris Sera isimli bebeğin biyolojik babasının %99,99 oranında Raif Ali Dinçkök olduğu tespit edildi.

HAMİLELİĞİNİ DUYURDUKTAN SONRA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Sevinç Yıldız, Eylül ayında hamile olduğunu duyurarak, paylaştığı fotoğrafla bebeğin babasının Raif Dinçkök olduğunu öne sürdü. Ancak Dinçkök, Yıldız’ın Aralık ayında doğurduğu kız bebeği kabul etmedi.

İkili uzun süre boyunca kamuoyuna açıklama yapmayınca aralarında uzlaşma sağlandığı düşünüldü.

KULİS BİLGİLERİ TERSİNİ İŞARET EDİYOR

Çifte yakın isimler o dönem, bebeğin kesin olarak Raif Dinçkök’e ait olduğunu, ancak iş insanının kızına sahip çıkmadığını iddia etti.

Bu süreçte Sevinç Yıldız’ın, kızıyla birlikte Yalova’daki ailesinin yanına taşındığı öğrenildi.

DNA RAPORU MAHKEME DOSYASINA GİRDİ

Raif Dinçkök'ün ile sanatçı Sevinç Yıldız arasındaki babalık davasında beklenen rapor tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu’nun DNA raporu İstanbul 15. Aile Mahkemesi’ne ulaştı ve dosyaya resmen girdi.

Buna göre Raif Dinçkök, İris Sera isimli bebeğin yüzde 99,99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi.