İş dünyasının konuştuğu yasak aşk skandalı patlak verdi.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vakkas Altınbaş'ın 11 yıllık gizli aşkı Özlem E., açıklamalarda bulundu.

Özlem E., "Vakkas hayatımın aşkı. Bu ilişkiyi 11 yıl bir sır gibi yaşadım. Aramızdaki yaş farkı sadece bir sayıdan ibaret. Vakkas beni ve kızını seviyor. Onun sahibi olduğu üniversitede öğretim görevlisiyim. Ama anne olduktan sonra çalışmama razı olmadı. Kimsenin kızımı ve beni tehdit etmesine izin vermeyeceğim." dedi.

"ONUN SAHİBİ OLDUĞU ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİYİM"

Ali Vakkas Altınbaş'ın sahibi olduğu KKTC'deki World Peace Üniversitesi'nde akademisyen olduğunu söyleyen Özlem E., "Ben sevdim, Vakkas da beni çok sevdi. Kimse beni kınamasın. Çok gençtim ve o benim her şeyimle ilgilendi. Hep iyi bir sevgili, iyi bir yoldaş oldu. Beni pek konuda olgunlaştırdı, ben de ona gençlik aşkımı heyecanımı aşıladım. Vakkas beni ve kızını seviyor. Onun sahibi olduğu üniversitede öğretim görevlisiyim. Ama anne olduktan sonra çalışmama razı olmadı." dedi.

11 YILDIR SÜREN İLİŞKİ

11 yıldır süren bir ilişkileri olduğunu ifade eden Özlem E., "Benim için bundan sonra kızım var. O gün hanımefendi evimin önüne gelip, çok ağır hakaretler ve ölüm tehditleri savurunca vakit geçirmeden karakola gidip şikayetçi oldum. Bundan sonra hiç kimsenin beni ve çocuğumu rahatsız etmesine müsaade etmeyeceğim. Benim için tek önemli şey bu. 11 yıl süren bir ilişkimiz var Vakkas'la. Bu süre boyunca kimseye böyle bir şeyi söylemedim, hep içimizde yaşadık bu sırrı. Kimsenin yuvasını dağıtmadım, kimseye istemediği bir şeyi yaptırmadım.

"ÖTEKİ EVİN HAVUZUNA DA SU VERDİK"

Olay sizin de yazdığınız gibi hanımefendinin kulağına, villasının havuzuna su taşıyan tankercinin 'Öteki evin havuzuna da su verdik' demesinden kaynaklanıyor. Kendimi o hanımefendinin yerine koyuyorum. Onun için de büyük bir şok tabii. Ancak bu şok yüzünden beni, çocuğumu hatta anne babamı bile tehdit etmeleri çok yakışıksız oldu. Bu nedenle kanuni haklarımı sonuna kadar kullanarak şikâyetçi oldum kendisinden." dedi.