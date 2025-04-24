İş dünyasının üç sorunu: Finansal maliyet, zirai don, girdi maliyeti

AA

Ekonomi gündemine ilişkin konular ve iş dünyasının talepleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 7 ayrı bölge toplantısında ele alındı.

TOBB'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantılarda 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsa başkanları katıldı.

ÖNE ÇIKAN KONULAR

Hisarcıklıoğlu, toplantılarda finansmana erişim, zirai don, artan girdi maliyetleri konularının ele alındığını belirtti.

"FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ"

Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıların çıktısını şu ifadelerle aktardı:

Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı ve finansman maliyetleri düşürülmeli.

ZİRAİ DON

Hisarcıklıoğlu, zirai don konusuna ilişkin de görüşlerini paylaşarak, üretimin devamlılığı için üreticilerin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerin yanında olunması gerektiğini vurguladı.

EMEK YOĞUN MESLEKLERE DESTEK

Emek yoğun sektörlerin rekabet gücü ve ihracat pazarlarının korunması konularına da değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: