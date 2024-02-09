İş güvenliği sağlamayan işletmeye öğrenci gönderilmeyecek Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde iş güvenliğini önceleyen ve denetimi artıracak kararlar aldı. Yeni kararlarda; il genelinde valilikler, milli eğitim müdürlükleri ve işletmelere düşen yetki ve görevler sıralandırıldı.

AA

Mesleki eğitimin çeşitli aşamalarında öğrenciler, eğitimlerini tamamlamak için ilgili işletmelere gönderiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu alanda öğrencilerin sağlıklı bir eğitim süreci sürmesi için bir yazı hazırlayarak ilgili birimlere ulaştırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla "mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği"ne ilişkin illere yazı gönderildi.

Şartları uygun olmayan işletmelerin sözleşmesi fes edilecek

Mesleki eğitimdeki işletmelerin "iş sağlığı ve güvenliği" açısından yeniden değerlendirilmesi, şartları uygun olmayanlarla sözleşmelerin feshedilerek öğrenci gönderilmemesi istendi.

Kurallar, mesleki eğitim ve staj çalışmalarını içeriyor

Yazıda, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek derslerinin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işlemlerin; "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu", "Mesleki Eğitim Kanunu", "İş Kanunu" ile ilgili yönetmelikler, genelgeler ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü hatırlatıldı.

İş sağlığı ve güvenliği önceliklendirildi

Bakanlığın yazısında, “İş sağlığı ve güvenliği konuları gündeme alınacaktır." ifadesine yer verilerek, bu konudaki denetimlerin artırılması istendi.

Eğitim müfettişleri de mevzuata uygunluğu denetleyecek

Mesleki Eğitim Kanunu'nun "denetleme ve ceza" hükümlerini düzenleyen madde doğrultusunda, işletmelerde verilen mesleki eğitim süreçleri; müfredata ve ilgili mevzuata uygunluk açısından oda veya birlik temsilcilerinin katılımıyla bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerince denetlenecek.

Vali başkanlığında, "acil" gündemli toplantılar yapılacak

Bakanlık bu kararların yanında, "valilikler", "il/ilçe milli eğitim müdürlükleri", "mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları" ve "işletmeler" olmak üzere 4 kurum ve kuruluşun daha mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yapacağı işlemleri de madde madde belirledi.

İşletmelerce yapılacak işlemler

İşletmelerce yapılacak bazı işlemler şöyle olacak:

- İşletmeler, ilgili kanun ve yönetmelik esaslarına göre, mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, teşhis ve tedavileri için gerekli önlemleri alacak.

- Öğrencilere, koordinatör öğretmen gözetiminde eğitici personel ile usta öğreticilerin katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş yerine özgü tanıtım ve güvenlik eğitimleri verilecek.

- İşletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmasından sorumlu eğitici personel veya usta öğreticilerin öğrencinin eğitim aldığı aynı alanda ustalık/usta öğreticilik belgesine sahip olması gerekecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)