İş yerlerinin 2024'te tercih ettiği promosyonlar belirlendi: Power bank ve USB bellek Her yıl başında iş yerleri ve kurumlar müşterilerine ya da hedef kitlelerine bir hediye vermek telaşına düşüyor. Hareketliliği başladığı promosyon sektöründe bu yıl USB bellekten saate, ajandadan takvime, çikolatadan hediye setlerine kadar birçok ürününe talep daha fazla.

AA

Promosyon ürünlerdeki tercih her yıl günün ihtiyaçları ve tercihlerine göre değişiyor. Ancak promosyon alışkanlığı aynı kalıyor.

İş yerlerinin geleneksel hale gelen promosyon alışkanlığı ciro olarak da artıyor.

Promosyon yaptıran illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Adana izliyor.

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yücetürk, Türkiye'de promosyon sektörünün her geçen yıl hem ciro hem de adet olarak büyüdüğünü belirtti.

"Sektöre hitap eden çok fazla ürün var"

Promosyon sektörüne hitap eden çok fazla ürün olduğunu dile getiren Yücetürk, üzerine markalama yapılabilen her ürünün promosyon olarak verilebildiğini söyledi.

En çok yaptırılan ürünler: Ajanda, kalem, anahtarlık, kupa, bardak ve defter

Yücetürk, kahve, çikolata ya da tekstil ürünlerinin dahi promosyon ürünü olarak takdim edilebildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

Yıllarca alışılagelmiş hediye ürün gruplarını sıralamak gerekirse, promosyon ürünleri açısından her zaman en çok tercih edilen ürünlerin ajanda, kalem, anahtarlık, kupa, bardak ve defter olduğunu görüyoruz.

"Hediyelerin kutularına verilen önem arttı"

Bu ay önemli hareketlilik bekledikleri yılbaşı hediyelerinde artık hediye kutusu seçimine de önem verildiğini belirten Yücetürk, şöyle konuştu:

Artık hediye kutuları da en az hediyeler kadar önemli. Kutu hediyelerde, yüzlerce hatta binlerce farklı konsepti görebiliyoruz. Hediyeyi verecek kişi, hedef kitlesine göre hem kutuyu hem de kutunun içini özelleştirebiliyor.

"Teknolojik ürünler promosyon olarak daha çok ön planda"

Yılbaşı promosyon ürünlerinde son yıllarda teknolojik ürün gruplarının öne çıktığına işaret eden Yücetürk, şunları kaydetti:

Teknolojik ürünlerin promosyon olarak daha çok ön planda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada, power bank ve USB bellek gibi ürünler öne çıkıyor. Adetsel anlamda ajanda kalem ve anahtarlık gibi ürünler kadar olmasa da cirosal anlamda bu ürünlerin de büyük bir pay aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca kutu set hediyeler de bu sene ön planda.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)