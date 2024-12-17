İşçiliği olan altın satışı azaldı, altın yatırım için satın alınıyor

AA

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, sektöre ilişkin gelişmeleri değerlendirerek artık kuyumcuların daha çok yatırım amacıyla altın sattığını açıkladı.



Timuçin Sönmez, yurt içinde ve dışında kuyumculuk sektörünü etkileyen birçok faktör olduğunu belirterek, "2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış oldu." dedi.

MASAK YETKİLİLER İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Altın fiyatlarının artışı sonrasında işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış yaşadığını belirten Timuçin Sönmez, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkilileriyle zaman zaman görüştüklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

MASAK ekibiyle yapılan son toplantıda Türkiye genelinde eğitim çalışması başlatılmasının kararlaştırıldığını anlatan Sönmez, MASAK'a dair sektörün farkındalığını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

"VATANDAŞ 185 BİN LİRANIN ÜZERİNDE ALTIN ALDIKLARINDA BİLGİ PAYLAŞMALI"

Sönmez, vatandaşların 185 bin liranın üzerindeki altın alımlarında bazı bilgileri kuyumcularla paylaşmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

Zaman zaman esnafımız ve vatandaşlarımız bu konuda karşı karşıya kalıyor. O kadar çok belge isteyince vatandaşlar da tedirgin oluyor. Bu nedenle MASAK yetkililerinden kamu spotları yapılmasını istedik. Yeni belirlenen sınır sonrasında da afişleri kuyumculara asmayı planlıyoruz.

"ALTIN MUHASEBESİ SORUNUMUZ VAR"

Verginin kutsal olduğunu ve bu anlamda denetlenmekten kaçınmadıklarını dile getiren Sönmez, "Mutlaka denetlemelerin yapılması gerekiyor. Kuyumcuların bu denetlemelerden önce ciddi sorunları var. Mesela altın muhasebesi problemimiz var, yazar kasa limitleri var. Altın, yükselen bir emtia. Belirlenen rakam bir saat sonra artıyor, o açıklanan rakam yine limitin altında kalıyor. Bunlara rasyonel çözümler bulunması lazım. Sektördeki gelişmeleri ve sorunları değerlendirmek üzere ilgili olduğumuz aktörlerle Ankara'da bir çalıştay düzenlemek için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAVSİYE FİYATLAR KONUSUNDA APLİKASYON YAPTIK"

Sönmez, yurt içinde ve dışında kuyumculuğu etkileyen birçok faktör bulunduğuna da dikkati çekerek, "2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış oldu." dedi.