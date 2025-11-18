İŞKAGİD Türkiye Kadın Girişimciler Zirvesi kadın liderleri buluşturdu

"Bir Kadın Tek Başına Çoğunluktur" düşüncesiyle yola çıkarak kadınlara ilham veren, tecrübelerini ve enerjilerini paylaşan iş dünyası derneği İş Kadınları Girişim Derneği (İŞKAGİD), Dünya Kadın Girişimciler Günü vesilesiyle İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde "Türkiye Kadın Girişimciler Zirvesi"ni düzenledi.

Kadın girişimciliğinin toplumsal kalkınmadaki "çoğaltan etkisi" ve liderlik vizyonu ele alındığı zirvenin açılış konuşmasını, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Arzu Özkaya yaptı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda gerçekleştirilen zirve, "Güçlü Kadınlar, Güçlü Gelecek" temasıyla, iş dünyası, siyaset, kamu yönetimi ve akademik kurumlardan Türkiye'nin önde gelen kadın liderlerini bir araya getirdi.

Zirve katılımcıları arasında İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, İŞKAGİD Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Özkaya, İŞKAGİD Yönetim Kurulu ve dernek üyeleri ile, kadın girişimciliğine yön veren davetliler yer aldı.

"BİR KADIN TEK BAŞINA ÇOĞUNLUKTUR"

Zirvedeki açılış konuşmasında, girişimciliğinin ekonomik kalkınmanın ötesinde toplumsal bir dönüşüm gücü olduğunu vurgulayan İŞKAGİD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Özkaya, “Girişimcilik kavramı, günümüzde sadece ticari yatırımın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Bu, aynı zamanda kamu ve yerel yönetimlerde, akademide; kısacası hayatın her alanında 'iyilik üretme' ve 'liderlik sorumluluğu' üstlenmektir. Araştırmalar, kadınların ekonomik olarak güçlendiğinde kazançlarının yüzde 90'ını doğrudan ailelerine ve topluma geri yatırdığını gösteriyor. Bu 'çoğaltan etki'nin yanında, kadınların iş dünyasına getirdiği bir de ahlaki boyut var: adalet, vicdan ve topluma dokunan iyilik hikayeleri. İŞKAGİD olarak 'Bir kadın tek başına çoğunluktur' diyoruz; çünkü biliyoruz ki kadının liderlik ettiği bir toplum, herkes için daha adil ve daha müreffeh bir toplumdur." dedi.

"KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKTI"

Zirvenin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, milletimizin verdiği destekle, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle birlikte üniversitemiz de sivilleşti ve demokratikleşti. Bugün hanımefendiler olarak siz de bu etkinliği bundan dolayı yapabiliyorsunuz. Kadınların önündeki engeller kalktı. Kadınlar çalışkanlığıyla, mücadelesiyle her yere gelebilirler. Sizlerin burada olmanız, toplumsal hayatta yer almanız, gayretinizle, çalışkanlığınızla aslında bir iradeyi gösterir. Türkiye'nin normalleşmesiyle birlikte önümüzde de bir engel yok. Bizler il valisi olarak 7/24 sizlerin hayırlı hizmetlerinizin yanında olacağız." dedi.

“TÜRKİYE'NİN İLK KADIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMEKTEN ONUR VE GURUR DUYUYORUM”

Paneldeki konuşmasında, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul Üniversitesi'ni kurmasının bilime ve akla verdiği önemi gösterdiğine değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı seçilmekten onur ve gurur duyduğunu dile getirdi ve "Cumhurbaşkanımızın çok güzel sözü var. 'Kadına karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir.' diyor. Kadınsız demokrasi olmaz, kadınsız kalkınma olmaz. Toplumun yarısının aklını yok sayamayız." şeklinde konuştu.

Zirvedeki konuşmasında, kadın öğretim üyelerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler de aktaran İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, toplumun bilimle buluşmasını arzuladıklarını olduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) yaşam boyu eğitimi önceliklendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, sahada kendilerini yenileme, yeniden geliştirme ve yeni alanlara yelken açabilme arzusundaki kadın girişimcilere olanak sağladığını da vurguladı.