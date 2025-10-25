İŞKUR'dan 1 milyon 634 bin kadına iş imkanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmaya yönelik yürütülen "İş Pozitif" programının başarılı sonuçlarına dikkat çekti.

İŞKUR'un kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği İş-Pozitif Programı ile 2024 yılından bu yana 1 milyon 634 bin 56 kadın iş hayatına kazandırıldı.

Işıkhan, "1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Kadınların işgücüne, girişim dünyasına, üretime katılmasını her alanda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Program dahilinde sunulan desteklerin geniş bir yelpazeyi kapsadığını aktaran Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre; 227 bin 998 kadın Toplum Yararına Programlardan, 226 bin 690 kadın ise İşgücü Uyum Programından faydalandı.

İşbaşı Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kursları aracılığıyla 76 bin 855 kadına yeni yetkinlikler kazandırılırken, 71 bin 185 kadınla da İş Kulübü faaliyetleri yürütüldü.

ENGELLİ KADINLARA ÖZEL İŞ KOÇLUĞU

Ayrıca 81 bin 279 engelli kadına özel iş koçluğu hizmeti sunulduğu ve 51 bin 384 kadının da İŞKUR Gençlik Programından yararlandığı kaydedildi.

"İŞİM, GÜCÜM OLSUN"

"İşim, gücüm olsun" sloganıyla yürütülen programla ilgili ayrıntılı bilgiye ispozitif.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.