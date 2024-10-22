İslami finans pazarının yıllık yüzde 10'un üzerinde büyümesi bekleniyor

AA

Bir zamanlar çoğunlukla Müslümanların olduğu ülkelerde bulunan İslami finans, artık tüm dünyaya yayılıyor.

"İslami Finans Piyasası Büyüklük ve Pay Analizi-Büyüme Trendleri ve Tahminler" raporu yayınlandı.

İslami finans pazarının 2029'a kadar olan dönemde yüzde 10'un üzerinde yıllık bileşik büyüme oranı kaydetmesi öngörülüyor.

5 TRİLYON DOLAR

Bu kapsamda gelecek yıl boyunca İslami finans varlıklarının yaklaşık 5 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Son 10 yılda, yıllık yüzde 10-12 gibi bir oranda büyüme gerçekleştiren İslami finans; bankacılık, sermaye piyasaları, para piyasaları ve sigorta dahil olmak üzere çeşitli sektörleri kapsıyor.

ETİK İLKELER

İngiltere, Güney Afrika ve hatta Lüksemburg gibi Müslüman nüfusun çoğunlukta olmadığı ülkeler, İslami finansın sunduğu etik ilkelere uygun finansal ürünler ile bu sürece dahil oluyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'IN İSLAMİ FİNANSA İLGİSİ

Birleşik Krallık, İslami finansın benimsenmesinde öncü bir ülke olarak öne çıkıyor. Özellikle Londra, İslami bankacılık ve finans için önemli bir merkez olarak ön planda yer alıyor.

Birleşik Krallık hükümeti birçok kez devlet sukuku (İslami tahvil) ihraç ederek uluslararası yatırımların ilgisini çekiyor.

Bankaların İslami finansa uyumlu finansal ürünler sunmasıyla Güney Afrika da bu pazarda öne çıkıyor.

Lüksemburg da Eylül 2014'te 200 milyon euro değerinde ve 5 yıl vadeli sukuk ihraç eden ilk Euro Bölgesi ülkesi oldu.