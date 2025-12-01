İSO Türkiye İmalat PMI kasım ayında 48’e yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), PMI kasımda 46,5'ten 48'e çıktı. Endeks eşik değer 50’nin altında kalmakla birlikte faaliyet koşullarında şubattan bu yana en hafif bozulmaya işaret etti.

Manşet veriye benzer şekilde imalat üretimindeki gerileme kasımda, son dokuz ayın en düşük hızında kaydedildi. Bununla birlikte firmalar, yeni siparişlerdeki düşüşe bağlı olarak üretim hacimlerini azaltmaya devam etti.

ÜÇ SEKTÖRDE BÜYÜME GÖZLEMLENDİ

Üretimini artırabilen hiçbir sektörün olmadığı ekim ayının ardından kasımda, üç sektör yeniden büyümeye geçti. En güçlü iyileşme, son dört ayda ilk kez büyüme gösteren elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe izlendi.

Yeni siparişlerde ve istihdamda artış bildiren sektör sayısında da artış görüldü. Bu dönemde, girdi maliyeti enflasyonu da genel olarak düşüş kaydetti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Kasım 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

"ENFLASYONİST BASKILARIN HAFİFLEMESİ, KASIMDA TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNE OLUMLU YANSIDI"

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

Enflasyonist baskıların hafiflemesi, kasım ayında Türk imalat sektörüne olumlu yansıdı. Girdi maliyetleri ve satış fiyatları 2025’in başından bu yana en düşük oranlarda arttı. Bu gelişme, üretim, yeni siparişler ve istihdam gibi önemli alt kalemlerde daralmanın hız kesmesi ile aynı döneme denk geldi. Özellikle istihdamda düşüş durma noktasına yaklaştı. Veriler, yılın sonu yaklaşırken imalat sektörünün toparlanabileceği yönünde umut veriyor.

ANKETTE İZLENEN 10 SEKTÖRDEN ÜÇÜ YENİDEN BÜYÜMEYE GEÇTİ

İSO Türkiye Sektörel PMI Kasım 2025 raporu, iyileşme yönünde bazı sinyaller verdi. Üretimini artırabilen hiçbir sektörün olmadığı ekim ayının ardından, kasımda üç sektör yeniden büyümeye geçti. En güçlü iyileşme, son dört ayda ilk kez büyüme gösteren elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe izlendi. Metalik olmayan mineral ürünler ile ağaç ve kağıt ürünleri de üretim hacmini artırırken, en keskin daralma tekstil sektöründe gerçekleşti.Üretimdeki gelişmelere paralel şekilde, kasımda yeni siparişlerin arttığı sektör sayısı üç olurken, bu alanda yine elektrikli ve elektronik ürünler sektörü başı çekti. Söz konusu sektörün yeni siparişleri Ocak 2023’ten bu yana en yüksek oranda arttı.

TEKSTİL SEKTÖRÜ YAVAŞLADI

Yeni siparişlerde en keskin yavaşlama ise zorlu talep koşullarıyla karşılaşmaya devam eden tekstil ürünlerinde yaşandı. Tekstil firmaları yeni ihracat siparişlerinde de zorlanırken, diğer sektörler arasında iyileşme kaydedenler olduğu gözlendi. Yurt dışından alınan yeni siparişlerde en hızlı artış ağaç ve kağıt ürünlerinde gerçekleşti. Kasım ayında firmalar, maliyet enflasyonundaki yavaşlamadan destek aldı.