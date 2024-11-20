İspanya'daki sel felaketinin ekonomiye zararı 20 milyar euroyu aştı

AA

İspanya'da 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerinde, sel ve su baskını felaketi yaşadı.

Yaşanan afette 561 bin 210 kişi mağdur olurken 534 bin 529 ev ve iş yeri de olumsuz etkilendi.

İspanya Merkez Bankası, yaşanan afetin finans sektöründeki maliyetinin 20 milyar 584 milyon euro olarak öngörüldüğünü açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva'nın da katılımıyla basına tanıtılan raporda, sel ve su baskınının direkt mağdurlarının 561 bin 210 olduğu, 534 bin 529 ev ve iş yerinin de selden etkilendiği bildirildi.

226 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İspanya'da 29 Ekim'deki sel felaketinin ardından ölü sayısı 226'yı bulurken, hala kayıp 13 kişinin olduğu bildirildi.

FELAKETİN BOYUTLARI AÇIKLANDI

Escriva, felaketin finans sektöründeki toplam maliyetinin, İspanyol bankalarının toplam kredi hacminin yüzde 1,8'ine denk gelecek şekilde 20 milyar 584 milyon euro olduğunu, ancak bunun temerrüt hacmine eş değer olmadığını kaydetti.

"Finans sektörünün istikrarında hiçbir endişemiz yok." ifadesini kullanan Escriva, 20 milyar 584 milyon euronun 13 milyar 542 milyon eurosunun ev, 7 milyar 42 milyon eurosunun ise iş yerleri için olduğu bilgisini paylaştı.

ZARAR GÖREN BANKNOTLAR GERİ KAZANILMAYA ÇALIŞILIYOR

Diğer yandan selden dolayı ıslanan veya zarar gören banknotların en kısa sürede geri kazanılması işleminin de devam ettiğini bildiren Escriva, kasım ayı ortasında 720 bin euro değerindeki 22 bin 700 adet banknotun ilk mevduatının gerçekleştirildiğini belirtti.

Escriva, sel bölgelerindeki bankomatların yüzde 9'unun hizmet dışı olduğunu, hasarlı olan 298 banka şubesinden 37'sinin halen kapalı bulunduğunu, ilk günlerde yaşanan nakit çekme kaosunun sona erdiğini ve kredi kartı kullanımının da yavaş yavaş normale dönmeye başladığını söyledi.

BÜYÜMEYE ETKİSİ 4. ÇEYREKTE GÖRÜLECEK

Merkez Bankası ayrıca raporunda, sel felaketinin ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasına dördüncü çeyrekte 0,2 puanlık olumsuz bir etki yaratmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Selin ardından Valensiya özerk yönetim hükümeti, sadece bölgesindeki hasarlar için 31 milyar 402 milyon euroluk yardım talep ederken, merkezi hükümet şimdiye kadar açıkladığı iki pakette toplam 14 milyar euroluk yardım yapma kararı aldı.