İsrail Borsası, İran füzelerinin hedefi oldu

İsrail-İran karşılıklı saldırılarına 7 gündür devam ediyor.

İran, bu sabah İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattı.

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füze, başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet etti.

Füze saldırısı sonunda İsrail'in çok sayıda şehrinde uyarı sirenleri çalarken, halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

İRAN FÜZELERİ İSRAİL BORSA BİNASINI VURDU

İsrail basını, Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde yer alan İsrail Borsası'nın merkez binasının da İran füzeleri tarafından vurulduğu bilgisini verdi.

Borsa binasının, yıkılma tehlikesine karşın boşaltıldığı bilgisi verildi.

50 YARALI

Füzelerin ülkenin merkezinde ve güneyinde en az 4 noktayı vurduğu ve ilk belirlemelere göre 50 yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in kamu yayıncısı KAN da İran'ın, başlattığı son saldırı dalgasında 20 ile 30 roket fırlattığını bildirdi.

İSRAİL BORSASI'NDA HİSSELER DÜŞECEK Mİ

Savaşın ilk günlerinden bu yana yükselişine devam eden İsrail borsası ve para biriminin bu saldırıdan nasıl etkileneceği takip edilecek.

ORTA DOĞU EKONOMİSİ

ABD'nin korumacı ticaret tutumu için attığı tarife adımları hala ekonomilerin odağında olurken Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen enerji fiyatları, enflasyon ve resesyon endişelerini canlandırıyor.

NEW YORK BORSASI

ABD’de 1973-1974 yıllarında petrol fiyatlarındaki artışla birlikte New York borsası yaklaşık 100 milyar dolar değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

New York borsası, Fed'in politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimi için acele etmediğinin sinyalini vermesi sonrası günü karışık seyirle tamamladı.

Ancak borsalar için Fed'in kararı İsrail-İran çatışmalarının gölgesinde kaldı.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise dünkü kapanışta günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK

Asya borsalarında Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yanı sıra bölgede açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD'nin de tansiyonun yükseldiği bölgeye doğrudan müdahale edebileceği yönündeki haber akışı mevcut risklerin artmasına neden oluyor.