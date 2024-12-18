İsrail boykotu sonrasında yerli temizlik ürünlerinin satışı arttı

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası farklı markaların ürünleri dünya genelinde boykot edildi.

Bu boykot Türkiye'de de yerli temizlik ürünlerinin satışlarında önemli ölçüde artış yaşandı.

Sektör temsilcilerinin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son bir yıldır tüketicilerin bilinçlenmesi ve özellikle boykot olayları nedeniyle daha duyarlı ve hassas davranmasının işlerine yansıdığını belirtildi.

"BİZ BİZE YETEBİLECEK BİR ÜLKEYİZ"

Sektör temsilcileri bu yılı büyümeyle tamamlayacaklarını belirterek, Türkiye'nin kendisine yeter bir ülke olduğuna vurgu yaptı.

Temizlik ürünleri sektörünün ağırlıklı ihracat pazarı da Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri olarak öne çıkıyor.