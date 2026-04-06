İsrail'in İran ve Lübnan'daki savaşlarının maliyeti: 15 milyar dolar

İsrail, İran ve Lübnan'da başlattığı savaşların başlangıcından bu yana yaklaşık 15 milyar dolar maliyete katlandı ve çatışmalar devam ettikçe ve ekonomik yankılar derinleştikçe bu rakamın artması bekleniyor.

SAVAŞA 15 MİLYAR DOLAR HARCAMA

Calcalist adlı iş dünyası gazetesi, İran ve Hizbullah ile devam eden savaşların maliyetinin yaklaşık 47 milyar şekel veya 15 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Gazete, İsrail Savunma Bakanlığı'nın askeri harcamaları karşılamak için yaklaşık 39 milyar şekel, yani 12,4 milyar dolar talep ettiğini ve savaşın devam etmesi veya benzer çatışmaların tekrarlanması durumunda bu miktarın artmasının beklendiğini yazdı.

Gazeteye göre, savaşlar, İran ve Hizbullah ile olası gelecekteki çatışmalara hazırlıklar kapsamında daha önce beklenen azalmalardan ziyade, İsrail'in güvenlik bütçesinde uzun vadeli bir artış olasılığını artırdı.

FÜZE KAYNAKLI HASARLARA ÖDEME YAPILIYOR

Gazete, sivil cephede ise füze kaynaklı hasarlar için yaklaşık 26 bin tazminat talebinin yapıldığını ve bunların tahmini değerinin 1 milyar ile 1,5 milyar şekel veya 320 milyon ile 479 milyon dolar arasında olduğunu belirtti.

Ancak açıklamada, asıl yükün, işletmeler ve çalışanlar için 6,5 milyar ile 7 milyar şekel veya 2,1 milyar ile 2,23 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen bir tazminat planından kaynaklandığı belirtildi.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKANLARIN MASRAFLARI İÇİN

Raporda ayrıca, ücretsiz izne çıkarılan çalışanların masraflarını karşılamak için yaklaşık yarım milyar şekel yani 160 milyon dolara ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

Gazete, İsrail hükümetinin kayıpları sınırlamak ve savaşın ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla ekonomik faaliyetlere yönelik kısıtlamaları hafifletmek için baskı yapmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Savaş, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a ortak bir saldırı başlatmasının ardından başladı ve haftalarca süren füze saldırıları ve askeri tırmanışa yol açarak, o zamanki İran Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamaney de dahil olmak üzere 1.340'tan fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Aynı zamanda İsrail, Hizbullah'ın 2 Mart'ta sınır ötesi saldırısının ardından Lübnan'daki askeri harekatını genişletti ve Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen hava saldırıları ve kara harekatı düzenledi.