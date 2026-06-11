2026 Dünya Kupası resmen başladı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Mexico City Stadyumu’nda oynanan Meksika - Güney Afrika müsabakasıyla başladı.

19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla tamamlanacak organizasyon, tarihinin en geniş katılımlı turnuvası olacak.

İLK KEZ 48 TAKIMLA

Farklı kıtalardan birçok ülkeyi bir araya getirecek olan Dünya Kupası, ilk kez 12 grupta 48 takımlı oynanacak.

Kupa tarihinde ilk kez çift haneli rakamlara ulaşan grup aşamasında her takım 3 maça çıkacak.

Bu müsabakaların ardından ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan son 32 turuna yükselecekken, ayrıca en başarılı üçüncü takımlar da yollarına devam edebilecek.

104 MAÇ 16 STATTA OYNANACAK

Turnuvada toplam 104 maç yapılacak.

Bu müsabakalar ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak.

Bu statların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken, en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da bulunuyor.

Turnuvada kullanılacak statlar ve kapasiteleri şöyle:

ABD

Dallas Stadı: 94.000

New York New Jersey Stadı: 82.500

Atlanta Stadı: 75.000

Kansas City Stadı: 73.000

Houston Stadı: 72.000

San Francisco Bay Area Stadı: 71.000

Los Angeles Stadı: 70.000

Philadelphia Stadı: 69.000

Seattle Stadı: 69.000

Boston Stadı: 65.000

Miami Stadı: 65.000

Kanada

Toronto Stadı: 45.000

BC Place Vancouver: 54.000

Meksika

Mexico City Stadı: 83.000

Monterrey Stadı: 53.500

Guadalajara Stadı: 48.000

TARİHE GEÇEN STAT

Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı da tarihe geçti.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat ünvanını ele geçirecek statta daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı.