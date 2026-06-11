2026 Dünya Kupası resmen başladı
2026 FIFA Dünya Kupası Mexico City Stadyumu'ndaki açılış seremonisi ile resmen başladı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Mexico City Stadyumu’nda oynanan Meksika - Güney Afrika müsabakasıyla başladı.
19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla tamamlanacak organizasyon, tarihinin en geniş katılımlı turnuvası olacak.
İLK KEZ 48 TAKIMLA
Farklı kıtalardan birçok ülkeyi bir araya getirecek olan Dünya Kupası, ilk kez 12 grupta 48 takımlı oynanacak.
Kupa tarihinde ilk kez çift haneli rakamlara ulaşan grup aşamasında her takım 3 maça çıkacak.
Bu müsabakaların ardından ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan son 32 turuna yükselecekken, ayrıca en başarılı üçüncü takımlar da yollarına devam edebilecek.
104 MAÇ 16 STATTA OYNANACAK
Turnuvada toplam 104 maç yapılacak.
Bu müsabakalar ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak.
Bu statların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken, en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da bulunuyor.
Turnuvada kullanılacak statlar ve kapasiteleri şöyle:
ABD
Dallas Stadı: 94.000
New York New Jersey Stadı: 82.500
Atlanta Stadı: 75.000
Kansas City Stadı: 73.000
Houston Stadı: 72.000
San Francisco Bay Area Stadı: 71.000
Los Angeles Stadı: 70.000
Philadelphia Stadı: 69.000
Seattle Stadı: 69.000
Boston Stadı: 65.000
Miami Stadı: 65.000
Kanada
Toronto Stadı: 45.000
BC Place Vancouver: 54.000
Meksika
Mexico City Stadı: 83.000
Monterrey Stadı: 53.500
Guadalajara Stadı: 48.000
TARİHE GEÇEN STAT
Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı da tarihe geçti.
Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat ünvanını ele geçirecek statta daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı.