İsrail'in İran'a saldırısı Bitcoin'in değerini 60 bin doların altına düşürdü

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart'ta görmüştü.
Orta Doğu'da gerilimin artması, finansal araçları olduğu gibi kripto para piyasalarını da olumsuz etkiliyor.
Krizlerde yatırımcının elindeki varlığı satma eğilime girmesi değer düşüşüne neden oluyor.
Bitcoin 59 bin 961 doları gördü
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre; en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, İsrail'in İran'a saldırısı saldırı haberlerinin ardından ABD dolarının yükselmesiyle Asya seansında yüzde 5,6'dan fazla gerileyerek 59 bin 961 dolara düştü.
Bitcoin bugün 63 bin 884 dolarda
Bugün ise 08.30 itibarıyla 62 bin 590 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı yüzde 13'e yaklaştı.
Bitcoin, tekrar yükselerek güne 63 bin 884 dolardan devam ediyor.
40 günde yüzde 15 düştü
14 Mart'ta 73 bin 750 doları gören Bitcoin'in fiyatında yaklaşık 40 gündeki düşüş yüzde 15'i aştı.
Ethereum'un fiyatı 2 bin 997 dolar
Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da 3 bin doların altına indi. TSİ 08.30 itibarıyla Ethereum, 2 bin 997 dolar seviyesinde işlem gördü.
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