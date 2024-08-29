İşsizlerin iş edinmesi için İŞKUR'dan iş gücü programı İşgücü Uyum Programı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni kararlaştırılan esaslara göre iş arayanların katılacağı programlarda ödenecek günlük net tutar, 566 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

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AA

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) hazırladığı "İşgücü Uyum Programının (İUP) Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ayrıca bu konu ile ilgili İŞKUR'da "İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Yeni kararlarla işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere çalışmaların detayları belli olmuş oldu.

Yönetmelikle, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere İŞKUR tarafından aktif iş gücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen İşgücü Uyum Programı'nın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

ENGELLİ BAKIMI DESTEKLENECEK

Buna göre, kamu yararı gözetilmek şartıyla hizmet sağlayıcı kurumlar tarafından iletilen taleplerin İŞKUR tarafından uygun görülmesi halinde, engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, çocuk bakım işlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve tarımsal üretim uygulamalarının ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi durumlarında ilgili program uygulanabilecek.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI DESTEKLENECEK

Ayrıca, ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi, geri dönüşüm ve atık imha faaliyetlerinin desteklenmesi, parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerinin desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi ile İŞKUR tarafından belirlenecek ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülebilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla da program düzenlenebilecek.

Belirli bir mesleğe yönelik program düzenlenemeyecek.

KATILIM ŞARTLARI

İUP'a katılmak isteyenlerde, şu şartlar aranacak:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-İŞKUR'a kayıtlı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

-Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak.

-Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun ilgili maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.

-Başvuru tarihi itibarıyla ilgili kanun maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.

-Hane gelir şartını sağlamak.

-Kurum tarafından sunulan aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.

BAŞVURU ADRESLERİ

Programa başvurular, e-Devlet, ALO 170 ve e-şube üzerinden alınacak. Zorunlu hallerde il müdürlükleri ve hizmet merkezlerince de başvuru alınabilecek.

CEP HARÇLIĞI VERİLECEK

Katılımcılara yapılacak günlük cep harçlığı tutarı, İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

ASGARİ ÜCRETİ GEÇMEYECEK

Ancak bu tutar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret tutarının üstünde olamayacak.

566 LİRA 73 KURUŞ

Bu kapsamda İşgücü Uyum Programı katılımcılarına ödenecek günlük net tutar, 566 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarın katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda cep harçlığından oluşacak.

SİGORTA YAPILACAK

Katılımcıların sigortalılık bildirim ve tescil işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecek. Sosyal güvenlik primleri, katılım sağlanan günler üzerinden bildirilecek.

Sözleşme ve protokol kapsamında yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, katılımcılar ile yükleniciler hakkında ilgili il müdürlüğünce yaptırımlar uygulanacak.

VEDAT IŞIKHAN: İŞ GÜCÜ UYUM PROGRAMI İLE VATANDAŞLARIN ÜRETKEN YAŞAMA GEÇMELERİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

İŞKUR'da düzenlenen "İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı"na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı ile gençler, öğrenciler, kadınlar ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların üretken yaşama geçmelerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

"KADIN VE GENÇLERİN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAYACAK"

Bugün tanıtımı yapılan İşgücü Uyum Programının da kadın ve gençlerin istihdamına katkı sağlayacak bir program olacağını kaydeden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

İşgücü Uyum Programının en önemli amaçlarından birisi, çalışmayan ve üretmeyen insan kaynağını, çalışma hayatına alıştırarak üretime katılmasını sağlamaktır. İşgücü Uyum Programı kısaca, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin iş gücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmak amacıyla düzenlenen programlardır.

Bu programın nihai hedefi, iş gücüne katılımı ve istihdamı artırmaktır. Bu programın merkezinde, iş hayatına çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış ancak çalışma potansiyeli olan vatandaşlarımızı iş dünyasına entegre etmek bulunmaktadır. Esnek ve kısmi katılım modeliyle vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin, öğrencilerin, kadınların ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşlarımızın üretken bir yaşama geçmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

CEVDET YILMAZ: ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜRKEN DİĞER YANDAN İSTİHDAMIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Aynı toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele sürdürürken diğer yandan da istihdamımızı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yılmaz, Ankara’da "İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Bir yandan enflasyonla mücadelemizi, dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken, diğer yandan istihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz" dedi.

İUP UYGULAMA ESASLARI

Programın ilk 4 haftasında yararlanma süresi haftalık 37,5 saat ve 5 gün olarak uygulanacak. İlk 4 hafta sonrası haftalık yararlanma süresi 22,5 saat ve 3 gün olarak devam edecek.

İUP katılımcı sayısı, uygulanacak programın niteliğine, uygulanacak alanın genişliğine ve program için ayrılan kaynağın miktarına göre 5 kişiden az olmayacak şekilde belirlenecek.

İUP uygulama süresi, her bir program için en fazla 10 ay olacak ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erecek. Başlangıçta program süresinin 10 aydan az olarak belirlenmesi halinde sözleşmeyle belirlenen program süresi uzatılamayacak.

Programın ilk 4 haftalık döneminde günlük 7,5 saat ve toplamda 8 gün olacak şekilde meslek edindirmeye hazırlık eğitimleri ve kişisel gelişim eğitimleri verilecek.

Katılımcılar, son 2 haftada 3 gün süreli iş arama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak il müdürlüğü tarafından eğitime alınacak.

Program kapsamında katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği, iş arama becerisi, iş ahlakı, motivasyon, stres yönetimi, etkili iletişim, bağımlılıkla mücadele ve finansal okuryazarlık gibi çeşitli eğitimler verilecek.

Bir katılımcı, İUP'tan toplam en fazla 140 fiili gün yararlanabilecek.

Katılımcıların programa devamı zorunlu olacak ve yükleniciye bilgi vermek ve onay almak kaydıyla katılım günü olarak belirlenen günler için program süresinin 6 aya kadar olması durumunda 7, daha uzun süreli olması durumunda ise 10 güne kadar izin kullanabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)