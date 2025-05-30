İşsizlik rakamları açıklandı

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İşsizlik rakamları belli oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

YÜZDE 8,6 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, nisanda bir önceki aya kıyasla 203 bin artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,5 olarak tahmin edildi.

BAZI VERİLERDE REVİZYON

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 15,7 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda yüzde 23,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.