İşsizlik Sigortası Fonu'ndan büyüme rekoru

AA

İşsizlik Sigortası Fonu, isteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için 1999 yılında yasalaştı.

Haziran 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam eden fon 2024'te yüzde 82 büyüyerek yaklaşık 359 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için 1999 yılında yasalaştı.

İŞVEREN, SİGORTALI VE DEVLET PAYI

Fon, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyümesini sürdürüyor.

Geçen yıl gelirlerinin 162 milyar lirası işçi ve işveren primi, 54 milyar lirası devlet katkısı, 95 milyar lirası faiz geliri ve 24 milyar lirası diğer kalemlerden oluşan fon, 2024'te yaklaşık yüzde 82 artışla 359 milyar liralık büyüklüğe ulaştı.

İŞSİZLERE YAPILAN ÖDEME

Fondan 2024'te işsizlere toplam 45 milyar 730 milyon lira, teşvik ve desteklere ise 71 milyar lira ödeme yapıldı.

2002'den 31 Aralık 2024'e kadar pasif ödemeler (işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ödemesi ile nakdi ücret desteği) için başvuranlardan 18 milyon 943 bin kişi ödenek almaya hak kazandı.