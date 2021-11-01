İstanbul geçen yılki turist sayısını 9 ayda geçti

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; İstanbul, yılın 9 aylık döneminde 5 milyon 829 bin 920 turisti ağırlayarak geçen yılki rekorunu kırdı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısını, giriş noktalarını ve hangi ülkelerden geldiklerini açıkladı.

Bu verilere göre İstanbul’a gelen turist sayısı, yılın 9 ayında 5 milyon 829 bin 920 oldu. Eylül ayında İstanbul'a gelen yabancılar arasında İranlılar ilk sırada, Ruslar da ikinci sırada yer aldı.

EYLÜL AYINDA İSTANBUL'A 975 BİN 916 TURİST GELDİ

Eylül ayında ise İstanbul'u 975 bin 916 kişi ziyaret etti. Turist sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 111 arttı.

GEÇEN AY İSTANBUL'A EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GİRİŞ YAPILDI

Eylül ayında İstanbul'a 973 bin 10 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla gelenlerin sayısı 2 bin 906 oldu. Geçen yıla nazaran hava yoluyla gelenlerde yüzde 112, deniz yoluyla mega kente gelenlerde yüzde 6 artış yaşandı.

Eylülde Atatürk Havalimanı'ndan 1.311, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 284 bin 328, İstanbul Havalimanı'ndan 687 bin 171 turist İstanbul'a gelirken, Tuzla Limanı'ndan 1.310, Zeytinburnu Limanı'ndan 1.265, Ambarlı Limanı'ndan 188, Haydarpaşa Limanı'ndan 238, Pendik Limanı'ndan 71, Marmara Limanı'ndan 34 kişi İstanbul'a ayak bastı.

Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 70'inin tercihi İstanbul Havalimanı, yüzde 29'unun Sabiha Gökçen Havalimanı oldu.

9 AYDA KENTE İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 4 MİLYON 55 BİN 440 KİŞİ GİRİŞ YAPTI

Yılın ilk 9 ayında Atatürk Havalimanı'ndan 9 bin 883, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 1 milyon 739 bin 545, İstanbul Havalimanı'ndan 4 milyon 55 bin 440, Haydarpaşa Limanı'ndan 1.886, Sarayburnu Limanı'ndan 12, Marmara Limanı'ndan 341, Tuzla Limanı'ndan 11 bin 788, Pendik Limanı'ndan 470, Ambarlı Limanı'ndan 1.428, Zeytinburnu Limanı'ndan 9 bin 127 turist İstanbul'a giriş yaptı.

EYLÜL AYINDA İLK SIRADA İRANLILAR YER ALDI

İstanbul'a 191 ülkeden turist gelirken, eylül ayında İstanbul'a gelen yabancılar arasında İranlılar ilk sırada yer aldı. Eylülde 105 bin 958 İranlı turist İstanbul'a gelirken, ziyaretçi sayısının yüzde 10,86'sını oluşturdu.

EYLÜLDE İSTANBUL'A GELEN TURİSTLERİN SAYISI

İran'ı sırasıyla 81 bin 615 turistle Rusya, 79 bin 384 turistle Almanya, 53 bin 953 turistle Irak, 34 bin 157 turistle Fransa, 33 bin 198 turistle ABD, 30 bin 212 turistle Ukrayna, 29 bin 900 turistle Ürdün, 27 bin 254 turistle Kuveyt, 26 bin 299 turistle Özbekistan, 23 bin 928 turistle Libya, 21 bin 278 turistle Hollanda, 20 bin 372 turistle Azerbaycan, 19 bin 857 turistle Lübnan, 17 bin 844 turistle Fas, 16 bin 575 turistle Mısır, 16 bin 108 turistle İngiltere, 13 bin 904 turistle Kazakistan, 12 bin 330 İsveç, 11 bin 111 turistle Tunus, 10 bin 904 Belçika, 10 bin 842 İspanya, 10 bin 692 Suriye, 10 bin 464 turistle İtalya ve 10 bin 336 turistle İsviçre takip etti.