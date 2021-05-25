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    İstanbul Havalimanı, 633 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

    Dün gerçekleştirilen uçuşlara ilişkin rapor, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından paylaşıldı.
    • AA
    • 25.05.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 14:19
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    İstanbul Havalimanı, 633 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

    İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın önemli havalimanlarını bir kez daha geride bıraktı.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 633 uçuşla Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

    AVRUPA'NIN DEVLERİ GERİDE KALDI

    İstanbul Havalimanı'nı 569 uçuşla Frankfurt, 548 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

    Paris Charles de Gaulle Havalimanı 497 uçuşla dördüncü oldu. Listede beşinci sırada 494 günlük uçuşlu Madrid Barajas Havalimanı yer aldı.

    İstanbul Havalimanı, 633 uçuşla Avrupa nın zirvesinde yer aldı #1

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