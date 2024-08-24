İstanbul Havalimanı, günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da zirvede İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL verilerine göre günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

AA

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık İstatistik Raporu yayınlandı.

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama uçuş sayısı ile Avrupa'daki havalimanları arasında yine ilk sırada yer aldı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı belirtilen dönemde günlük ortalama 1.510 uçuşla Avrupa'daki en çok uçuşun yapıldığı havalimanı oldu.

LİSTENİN İKİNCİSİ HOLLANDA'DAN SCHIPHOL HAVALİMANI OLDU

İstanbul Havalimanı'nı 1.428 uçuşla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı, 1.412 uçuşla Olimpiyat Oyunları'nın yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı takip etti.

ANTALYA HAVALİMANI 7. SIRADA

Antalya Havalimanı da günlük 1.034 uçuşla listede 7. sırada yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)