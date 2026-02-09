İstanbul Havalimanı, günlük uçuşta Avrupa'nın en iyisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Havalimanı, elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 26 Ocak-1 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

GÜNLÜK ORTALAMA UÇUŞTA AVRUPA LİDERİ

Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1.447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında birinci oldu.

LONDRA HEATHROW İKİNCİ

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1.235 uçuşla Londra Heathrow, 1.167 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1.151 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

SABİHA GÖKÇEN 8. OLDU

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 746 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.