Türkiye'de yeni orta yaş 34,9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" sonuçlarına göre, Türkiye'nin nüfusu 2025'te, bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.

Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434 kişi olurken, kadın nüfus 43 milyon 32 bin 734 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

NÜFUS PİRAMİDİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİM SÜRDÜ

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanıyor.

Türkiye'nin 2007 ve 2025 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülüyor.

HİÇ EVLENMEYENLERİN ORANININ ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Ülkemizde 2009 ve 2025 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü.

Diğer yandan büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının 2009 ve 2025 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

EVLENME YAŞI ARTTI

2024'te evlenme yaşı kadınlar için 25,8'e erkekler için 28,3'e yükseldi.

2025'te 15 ve yukarıdaki nüfustan toplam 68 milyon 561 bin 445 kişiden 19 milyon 861 bin 472 kişi hiç evlenmedi, 41 milyon 271 bin 735 kişi evli, 3 milyon 567 bin 484 kişi boşandı ve 3 milyon 860 bin 754 kişi de eşini yitirdi.

AİLE YILI

Evlilikleri desteklemek adına 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmişti. Evlilik öncesi eğitimi, aile eğitimini devreye alınmıştı. Aile ve Gençlik Fonu'nu hayata geçirilmişti. Doğum yardımlarına da ivme kazandırılmıştı.

Önümüzdeki 10 sene de Aile ve Nüfus 10 Yılı olarak ilan edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NÜFUSUN YAŞLANDIĞINA DİKKATİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TÜİK'in açıkladığı verilerde ortaya serilen gerçeği, daha önceki açıklamalarında gündeme getirerek nüfusun yaşlandığına ve evlenme yaşının gerilediğine dikkati çekmişti.

"AİLE KURUMUNUN ÜZERİNE TİTRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki bir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aile kurumunun üzerine titriyoruz. Cinsiyetsizleştirme gibi dayatmaları ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Sosyal medya ve dijital mecralarda insanla birlikte aileyi, toplum yapımızı ve değerlerimizi hedef alan içeriklerle mücadele ediyoruz.

"NÜFUS ARTIŞ HIZI YAVAŞLIYOR"

Nüfusumuz artıyor ancak artış hızı azalıyor. Geçen yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Geleceğimiz için alarm zilleri çalıyor.

"ARTIK GEÇ YAŞLARDA EVLENİLİYOR"

Veriler bize gençlerimizin artık geç yaşlarda evlendiğini gösteriyoruz. 2024'te evlenme yaşı kadınlar için 25,8'e erkekler için 28,3'e yükseldi.



Boşanmaların 3'te biri evliliğin ilk 5 yılı içerisinde meydana geliyor. Toplum olarak bireyselleşiyoruz. Yalnızlaşıyoruz.



2008'te 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2024'te 3,11 kişiye geriledi.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI 34,9'A YÜKSELDİ

Ortanca yaş, "nüfusu oluşturan kişilerin yaşları yeni doğan bebekten en yaşlıya doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı" olarak tanımlanıyor.

Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye'de 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9'a yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 33,7'den 34,2'ye, kadınlarda ise 35,2'den 35,7'ye yükseldiği görüldü.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK OLAN İL SİNOP, EN DÜŞÜK OLAN İL ŞANLIURFA OLDU

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 44 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu görüldü.

Sinop'u, 43,5 ile Giresun ve 43,3 ile Kastamonu izledi.

Diğer yandan 21,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu.

Şanlıurfa'yı, 23,3 ile Şırnak ve 25 ile Siirt takip etti.