Türkiye'de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe Esenyurt oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin nüfusu 2025'te, bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.

İSTANBUL'UN NÜFUSU

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.

TÜRKİYE'DE NÜFUSU 1 MİLYONU AŞAN İLK İLÇE: ESENYURT

İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul ili Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer aldığı görüldü.

Buna göre Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLÇELERİ

Esenyurt ilçesini sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara ili Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara ili Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi takip etti.

İLK 5

İstanbul / Esenyurt: 1 milyon 3 bin 905 kişi

Gaziantep / Şahinbey: 957 bin 792 kişi

Ankara / Çankaya: 952 bin 198 kişi

Ankara / Keçiören: 931 bin 722 kişi

Gaziantep / Şehitkamil: 905 bin 880 kişi