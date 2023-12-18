İstanbul Havalimanı'na Avrupa'nın ve dünyanın en iyilerinde 5 ödül birden İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanı ve Avrupa'nın en iyi havalimanı başta olmak üzere, en iyi yeme içme alanına sahip havalimanı da dahil toplam 5 dalda ödüle layık görüldü.

AA

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, dünya çapında ödüller almaya devam ediyor.

İstanbul Havalimanı; taşıdığı yolcu sayısı, uçuş seferi ve verdiği hizmet kategorilerinde Avrupa havalimanları arasında lider konumunu devam ettirirken bu kez de Global Traveler'in okuyucuları tarafından ödüle layık görüldü.

ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler'in okuyucuları arasında yaptığı değerlendirmede; İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanı ve Avrupa'nın en iyi havalimanı başta olmak üzere toplam 5 dalda ödüle layık görüldü.

Beş dalda ödül aldı

ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından düzenlenen ve bu yıl 20'ncisi düzenlenen GT Ödülleri töreninde İstanbul Havalimanı; dünyanın en iyi havalimanı, Avrupa'nın en iyi havalimanı, en iyi yeme içme alanına sahip havalimanı, en iyi alışveriş deneyimi sunan havalimanı ve Avrupa'da en iyi gümrüksüz alışveriş deneyimi sunan havalimanı ödüllerine layık görüldü.

Ödül töreni Los Angeles’ta düzenlendi

Los Angeles’taki The Langham Huntington Pasadena’da düzenlenen törende İstanbul Havalimanı adına 5 ödülü, İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül aldı.



"Yolcularımızı Türk misafirperverliği ile ağırlıyoruz"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Şengül, büyük hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini belirtirken, alınan ödüllerle ilgili olarak şöyle konuştu:

İGA İstanbul Havalimanı, her başarısının ardından kendine yeni ve daha büyük hedefler koymayı ve bu yolda azimle ilerlemeyi kurum kültürü olarak benimsiyor. İşletmeye başladığımız ilk günden bu yana globalde aldığımız ödüller de bunun en büyük kanıtı. Havalimanımızın hizmete girmesinden bu zamana kadar 200 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Tüm paydaş ve yolcularımıza geleceğin havalimanı deneyimini bugünden yaşatıyor ve yolcularımızı ‘Türk misafirperverliği’ ile ağırlıyoruz.

"Standart havalimanı hizmetlerinin yanı sıra yenilikçi teknolojik hizmetlerimizle farkımızı ortaya koyuyoruz"

Seyahat deneyimini kolaylaştırmak, daha keyifli bir hale getirmek, beklentilerin ötesine taşımak her zaman temel önceliğimiz. Erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, evcil hayvan dostu gibi standart havalimanı hizmetlerinin yanı sıra mobilite eksenli, yenilikçi teknolojik hizmetlerimizle farkımızı ortaya koyuyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)