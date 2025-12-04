İstanbul Simidi açıklaması: İsteyen üretebilir, sadece coğrafi işaret için İSTİP’e başvurmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Borsa'nın İstanbul Simidinin coğrafi işaretini almasıyla ilgili yayılan "izin alma" haberlerine dair bir açıklamada bulundu.

Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası’nın uzun çalışmalar neticesinde İstanbul Simidinin coğrafi işareti tescilini Türk Patent Enstitüsü’nden aldığını hatırlatarak, “8 Ekim 2025 tarihli, 1782 numaralı tescil belgesiyle İstanbul Simidinin mahreç işareti olarak tescili gerçekleşti.” dedi.

“İSTANBUL’DA SİMİT ÜRETMEK İÇİN İZİN ALMAYA GEREK YOK”

Basında yer alan iddialara da değinen İSTİB Başkanı Kopuz, “Basında simit üretmek için İstanbul Ticaret Borsasından izin alınması gerektiği ve bu izni alamayanların simit üretemeyeceğine dair haberler çıktı. İstanbul’da simit üretmek için bizden izin alınmasına kesinlikle gerek yok.” diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARETLİ “İSTANBUL SİMİDİ” ÜRETMECEKLER BAŞVURACAK

Kopuz, “Sadece coğrafi işaretli ‘İstanbul Simidi’ üretmek isteyenler bize başvurmalılar.” dedi.

"KALİTEYİ KORUMAYI AMAÇLADIK"

Kopuz, coğrafi işaretlerin ürünlerin otantikliğini ve kalitesini korumayı amaçladığını belirterek şunları kaydetti:

Coğrafi işaret, ürünü korumakla kalmaz, katma değer kazanmasına da katkıda bulunur. Dolayısıyla hem üretici hem tüketici hem de ürüne sahip olan kültür için faydalı bir sistemdir. Biz, asırlardır İstanbul’da üretilen simidin günümüzdeki standartlarını fırınlarla görüşerek belirledik ve bu standartlarla Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunduk. Hem kullanılan malzemeler hem de pişirme yöntemlerini içeren bu standartlar, İstanbul Simidinin özelliklerinin ve kalitesinin korunması amacıyla kayıt altına alındı.

"COĞRAFİ İŞARETİ KULLANMAK İSTEYEN FIRINLAR BAŞVURUYOR"

Şu anda simit üreten ve İstanbul Simidi coğrafi işaretini kullanmak isteyen fırınların başvurularını kabul ettiklerini belirten Kopuz, süreci şöyle anlattı:

Bir sonraki aşamada talep eden fırınları, denetim partnerlerimiz olan İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkârları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte ziyaret edeceğiz. Eğer başvuru sahibi İstanbul Simidi standartlarına uygun üretim yapıyorsa, İstanbul Simidi coğrafi işaretini üretim ve satış yerlerinde, varsa ürün etiketleri ve ambalajlarında kullanma hakkına sahip olacak.

BASINDAKİ HABERLERE AÇIKLIK GETİRİLDİ

Kopuz, medyada yer alan spekülasyonlara da değinerek, “İstanbul’da simit üretmek için Borsamızdan izin alınmasına gerek yoktur. Ancak coğrafi işaretli İstanbul Simidi üretmek isteyenler bizimle iletişime geçmeliler. Biz de partnerlerimizle birlikte üretim süreçlerini, malzemeleri ve yöntemlerin İstanbul Simidi standartlarına uygunluğunu kontrol edeceğiz. Uygun olanlara coğrafi işareti kullanma hakkını vereceğiz.” dedi.

"İSTANBUL'DA SİMİT ÜRETENLER ÜRETİMLERİNE DEVAM EDECEK"

Kopuz, “İstanbul’da simit üreten ve üretmek isteyen her fırın, kafe veya pastane simit üretmeye devam edebilir. İstanbul’un dünyaca meşhur sokak lezzetlerinin başında gelen simidin gelecek kuşaklara ulaşması, kalitesinin korunması ve daha da yaygınlaşması için yaptığımız coğrafi işaret tescilinin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.